台中觀旅局邀全台里長揪團遊台中 享花博門票住宿消費超值折扣

台中市觀旅局今天與台北市政府聯合召開記者會，邀請全台里長揪團遊台中，享花博門票及住宿消費超值折扣！（陳世宗翻攝）

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台中市政府團隊上任後積極拼經濟！為吸引更多遊客到台中市觀光旅遊，21日觀旅局長林筱淇到台北市政府舉行記者會，宣布推動兩市合作，邀請台北市里長揪團遊台中；凡由里長帶領20人以上里民到台中旅遊逛花博住宿台中，周一到周五可享花博門票半價優惠，近40家旅宿業提供4～7折優惠住宿價格。

台中市府廣邀全台里長揪團遊台中，提供花博門票、住宿購物優惠和最佳旅遊景點路線建議。林筱淇表示，台中市好山好水、美食美景聞名全台，天氣宜人、交通便利，正在舉辦中的台中花博更是屬於全台灣的盛事，特邀請台北市里長帶里民一起到台中旅遊住宿消費，當然也歡迎全台各地民眾都到台中做客。

台北市民政局長藍世聰說，很樂意推動跨縣市交流，鼓勵台北市里長們多帶里民出去旅遊，旅遊不但有益身心健康，也有助於活絡經濟。

觀旅局指出，全台里長揪團遊台中之花博門票優惠，適用對象是全台里長揪團達20人以上的里民活動，里長和里民每人皆可以購買優惠門票；活動期間自今年1月21日至3月31日止，星期一至星期五（不適用星期六、星期日及國定例假日）。

觀旅局說，台中在地觀光產業也出面支持，特提供全台里長揪團遊台中住宿4～7折優惠，盼參與創造台中住宿、餐飲、購物的龐大商機，提供優惠的台中旅遊相關業者包含：台中市旅館公會及台中港酒店等近40家業者。

觀旅局強調，台中花博自開幕以來佳評如潮，展期只到今年4月24日止；豐原、后里、外埔3大園區各有不同主題與特色，豐富多元展覽外，天天都有表演。景點還有高美溼地、國家歌劇院、彩紅眷村；建議台中以外的縣市民眾可規畫多日遊程，悠閒地細細品味花博各園區及各個景點。

(中時 )

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