辭黨主席後是否繼續選立委？黃國昌：還沒有非常清楚答案

2019年01月21日 15:24 中時 郭建伸

時代力量立委黃國昌今凌晨宣布卸下黨主席職務，引發外界關注。黃在上午舉行記者會時表示，他對於是否繼續擔任區域立委或不分區，「我現在還沒有非常清楚的答案」，雖然立法可督促行政，但行政部門不該牽涉到財團、權貴或同黨政治人物時就軟趴趴。記者追問他是參選2020總統或入閣？他說，都不可能，並稱媒體想太多、想太快了。

黃國昌在記者會時表示，截至昨天黨內登記決策委員的時間，他沒有登記，意即他不會再競選黨主席。記者問他是否未來擔任國會黨團總召？他也表示不會。黃國昌說，雖然有些人覺得他這決定很突然，但這決定對他而言並不突然。

外界稱黃國昌辭去黨主席，是為了去年九合一選舉新北議員全軍覆沒負責，黃說，新北是相對大選區，不像台北也不像中南部城市，具有很高特殊性，如果仔細看議員候選人表現或是得票率，絕大多數都是落選頭，認為大家都打了很漂亮的一戰。

黃國昌強調，雖然選後有人刻意炒作這議題，但因為他早在選前就有卸下黨職的想法，新北市議員敗選之於做這個決定，「佔的份量幾乎等於零」。

記者詢問是否會繼續擔任立委，不論是區域或不分區？黃國昌並沒有給予肯定答案，反而說因為過去他這幾年經驗，確實可就立法部門催促行政部門改革、解決積弊，甚至反映民眾心聲。

他說，但他切身感受，若行政部門更積極，「回到該怎麼處理就怎麼處理的態度」，而不是牽涉到財團、權貴、同黨政治人物時就軟趴趴，甚至互踢皮球，這樣人民期待的改革才會更有效果。

黃國昌說，若他要繼續從政，他就要認真思考，「把自己放在什麼樣的位置」，讓台灣成為每個人都有公平機會追求人生理想的國家，他會朝這方向努力。

本來媒體只是想確認黃國昌是否要繼續選立委，但黃反而花了不少時間闡述中美貿易戰、美元匯率、高房價及低薪對年輕人的衝擊，格局拉得更高。記者追問他談及經濟、就業、國際角力議題，這樣是否不排除有意參選2020總統？黃國昌笑說，「沒有啦，想太多了，我絕對不會參選2020總統」。

至於是否入閣進入行政部門，黃國昌表示應該不可能，因為現在是民進黨執政。

媒體追問，是否會支持林昶佐選黨主席？黃國昌則說，民主政黨最糟糕的就是由前任黨主席去指定下任黨主席，這不該發生在時力內部，這禮拜準備進行決策委員選舉，屆時將由決策委員推舉黨主席。

(中時 )