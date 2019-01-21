柯Ｐ這句話回嗆民進黨 網友讚爆：超中肯！

2019年01月21日 13:59 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲以「強盜說」比喻美中台關係，但誰是警察、誰又是強盜，引發外界熱議。綠委段宜康抨擊柯P的兩岸一家親立場，柯今受訪時回批，「不要談喊獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」。柯P此話一出，網友讚爆，「超級中肯」、「死定了！阿北講實話，台獨吉娃娃要爆氣了」！

柯文哲日前表示，蔡英文政府的親美立場，就像一個強盜去搶銀行，法官問強盜說，難道沒看到旁邊一堆警察，強盜說我只看到錢。此言一出，引發外界討論誰是警察、誰強盜，誰又是銀行的熱議。

而當然民進黨無法容忍柯Ｐ這種說法，先是綠委吳思瑤抨擊外，綠委段宜康昨用「一隻眼睛的鹿」故事在臉書回擊，諷刺柯的兩岸一家親，更抨擊柯Ｐ忽視來自大陸的威脅。對此，柯文哲今受訪先說「算了不想批評他們」，但最後忍不住說「不要談喊獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」。

對於柯Ｐ的回應，批踢踢網友大聲叫好，表示「不要談喊獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人。哈哈，我愛阿伯我愛阿伯」、「民進黨一堆人在大陸做生意，最不要臉就是民進黨這種」、「何志偉表示...」、「所以美國用貿易修理中國，中國用經濟修理台灣，很合理啊」、「新潮流中國生意很多」、「想獨立，就宣示不去中國，不靠中國吃飯吧」、「超級中肯！愛喊又去做生意，嘔嘔嘔」、「挖，這一槍打到很多人」、「站著把錢賺了？綠吱真夠智障，有種跟中國做生意時喊台獨啊」、「段宜康怎麼搶了菜攤丟了江山的都忘了呀？想嘴別人前先看看自己幹了什麼好事」！

(中時電子報)