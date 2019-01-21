邪靈入侵廢棄廟宇 公所祭拜後速拆除！

2019年01月21日 14:24 中時 程炳璋

座落在北區北園街內的威靈廟已有52年歷史，曾經香火鼎盛卻幾經興衰，兩任廟祝過世後無人管理，不僅成遊民聚集的治安場所，還被宗教人士發現有邪靈入侵神尊，去年廟會遶境時引來關聖帝君神轎直衝廟前駐駕淨化，經地方人士討論，21日舉行祭祀，隨後拆除廟宇。

北區威靈廟廟址為公家用地，廟內供奉鄭府千歲與福德正神等神明，根據地方耆老口述，昔日為萬應公廟，在1966年天仁兒童樂園時期已存在，一度香火鼎盛，涉有管理委員會與廟祝處理廟務。

威靈廟後來信徒逐漸減少，兩任廟祝相繼過世，廟宇無人管理，環境髒亂成治安與衛生死角，不但遊民、醉漢聚集，還是登革熱疫情傳播的危險點。

去年7月間，北區代天府鎮南宮進行夜間遶境祈福，關聖帝君神轎經過威靈宮時，感應邪靈入侵，神轎衝到廟前駐駕，透過乩童與邪靈談判，並以青龍偃月刀、符令等神物震攝邪靈，淨化廟內神尊，將鄭府千歲與福德正神兩座神像請回代天府鎮南宮。沒有神像的威靈宮處於閒置狀態。

雖然威靈廟歷史悠久，但廢棄後不僅邪靈入侵、遊民聚集，也是違建，還是登革熱高風險點。地方人士幾經協商，決定拆除將地歸還北區區公所。21日舉辦拆遷祭祀儀式，北區區公所表示，廟的周遭原是北園公園，拆除後的空間仍用作公園綠地使用。

(中時 )