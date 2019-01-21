澳網》費德勒：我非常非常後悔

2019年01月21日 14:26 中時電子報 盧品青

澳網男單衛冕者費德勒(Roger Federer)於16強賽出局，這場比賽他輸得很不甘心，懊悔之情溢於言表。比數非常接近，西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)以6-7(11)、7-6(3)、7-5、7-6(5)四盤獲勝，其中三盤打到搶7。

「我今晚非常、非常後悔，我應該要拿下第二盤的。不管我該如何做，但我就是應該做到，這使我付出了代價。」費德勒在第二盤打出8個破發點，其中4個是盤末點，但是全數被西西帕斯救回，才會被逼到搶7輸掉。

西西帕斯全場沒有被破任何發球局，打到費德勒都很納悶，「不曉得是什麼原因，我就是無法攻破他的發球局。在霍普曼盃也是這樣，顯然我沒有辦法正確回擊他的發球。」

今年初兩人在霍普曼盃交手，費德勒以兩盤搶7險勝，因為他完全攻不破西西帕斯的發球局，而且加上女生幫忙也破不了，費德勒的瑞士隊在混雙項目輸給西西帕斯的希臘隊。這一次的爆冷讓費德勒不免開始懷疑自己。

費德勒仍然不吝稱讚西西帕斯，媒體還拿他來比較年輕時的費德勒，費德勒也不介意，「他用單手反拍，而且我當年也是一頭長髮。」這次的失利讓費德勒決定重回紅土賽季了，過去兩年因為他澳網都摘冠所以休兵。

(中時電子報)