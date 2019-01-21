林志玲、周杰倫御用攝影師 黃天倫舉辦創作個展

時尚界名模御用專屬攝影大師黃天仁（右）在台中展出非關人像的攝影創作展「色影藝境×意境攝影」，展出共50件影像創作。（馮惠宜攝）

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時尚界名模御用專屬攝影大師黃天仁在台中首度展出非關人像的攝影創作展「色影藝境×意境攝影」即日起到3月12日在中友百貨A棟12F時尚藝廊展出，黃天仁說：「大家最常見的是我拍藝人、拍名模，但是這次我想表現的是關於生活中的美，每一個畫面拍下來後就是永久的記憶。」

攝影師黃天仁從事時尚攝影工作近25年，目前為TStudio攝影工作室負責人暨攝影總監，是許多明星、名模御用的指定攝影師，林志玲、周杰倫、賴琳恩、韓國大勢藝人河智苑等大牌藝人形象廣告皆出自黃天仁之手。

已經在時尚圈家喻戶曉的黃天仁，因攝影而發光仍不忘攝影之於他的初衷；黃天仁說：工作之餘他也喜歡到處走走，不管是用手機或用相機，隨處記錄下他眼中的每一刻，攝影之美不在於工具，而是在於觀看者的心境。

黃天仁表示：「在本次展覽中，先用色彩帶出日常中的美景，以色環的排列列出紅、黃、綠、紫等映像，最後再用白色讓大家可以沉澱，本次展出的景色多半在日本以及台灣拍攝，特別撥出8天的時間前往北海道，拍攝一系列美到讓人摒息的雪景；多彩的顏色可以帶給大家正能量，而白色，則可以讓大家沉靜、深沉的面對自己的心靈」。

中友時尚藝廊與攝影師黃天仁也透過藝術的力量，以愛之名，聯名開發春日藝境兩用帆布包，並共同捐贈100個帆布包給台中市肯納自閉症基金會，為社會公益進一份心力。

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