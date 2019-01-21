SBL》最後一搏！台銀叫回泰勒取代史貝斯

台銀21日確定重新叫回泰勒取代史貝斯的洋將位置。(中華籃協提供)

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中時電子報

無論如何，這次應該是台銀男籃本季最後1次更換洋將了！目前戰績墊底，且主力射手陳順詳手傷缺陣的台銀，21日確定重新叫回先前扭傷退賽的泰勒，取代表現欠佳的史貝斯，希望泰勒與天使的雙洋將組合，能讓他們重新出發！

第10季效力過台銀且摘抄截王頭銜的泰勒，原本去年12月初趕來台灣救火，希望可以幫助台銀紓解內線困境，沒想到來台第2戰遭遇裕隆首節不小心扭傷左腳踝，雖然他仍咬牙撐完整場比賽，隨後確任至少必須休息1個月以上。

面對泰勒受傷窘境，台銀很講道義給薪到1月初，期間先後找來羅德尼、史貝斯兩名洋將救火，可惜兩人都不堪用，史貝斯場均15.3分、6.3籃板的數據，更讓台銀原本內線高度不足問題惡化，如今只能趕緊重新找回泰勒應急。

因為泰勒始終沒離開台灣，他在1月初離開台銀後，就曾待在金酒練球一段時間，等待是否有被換上機會，可惜隨著佐藍逐漸融入團隊，金酒戰績也止跌回升到龍頭位置，泰勒只好續待台灣等待機會，目前21日上午已回台銀報到。

不過屬於公營球隊的台銀，更換洋將所需手續相當冗長且瑣碎，還須跟台銀高層開會討論通過，如今再次找回泰勒，恐怕已經用光他們本季更換洋將「餘額」，接下來除非泰勒或天使遭受嚴重傷勢，否則台銀應不可能再換洋將了。

(中時電子報)

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