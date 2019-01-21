好噁心！水肥車偷倒2噸「黃金」 瞎扯幫忙農友施肥

花蓮市郊農田近來頻傳遭偷倒大便，濃郁惡臭造成附近居民苦不勘言。（許家寧翻攝）

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中時
警方循線查獲林姓水肥業者，業者辯稱水肥有利農作物生長。（許家寧翻攝）
違法水肥業者收取水肥後，再自行偷偷排放至別人農田。（許家寧翻攝）

花蓮是有機農業大縣，近來有農友發現田地遭人偷倒水肥，辛苦種的農作物上滿是大便，散發出濃郁惡臭讓附近居民苦不堪言，警方忍臭在田間埋伏，當場逮獲林、葉姓2人再度偷排2噸廢水，嫌犯辯稱水肥有助於農作物生長，不過亂倒行為仍依違反《廢棄物清理法》送辦。

保七總隊第九大隊與花蓮縣環境保護局近期發現花蓮縣境內幾處農地遭人任意排入水肥，警方與環保局日前在花蓮市四維段循線搜查，查獲一輛水肥車正在排放收剛收來的化糞池水肥至種植有竹筍、木瓜及香蕉農地內，當場將業者逮捕帶回詢問。

林、葉男女二嫌供稱花蓮縣投肥新制自去年上路後，雖想申請合法廢棄物清除、處理許可證，但因不熟悉網路操作導致申請進度緩慢，為維持家計才不得已繼續執業，兩人還說因為水肥有助於農作物生長才會排到農地，不料首次犯案就被查獲。

花蓮縣環保局說，為了妥善處理水肥，改善環境衛生，並落實使用者付費原則，縣府去年元旦在水資源回收中心啟用水肥投入站，呼籲相關衛生工程行應領有合法清除機構許可證、水肥槽車核准證明文件，並裝置GPS供環保局即時追蹤，以免觸法送辦。

(中時 )

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