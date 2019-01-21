CSD中衛攜手陽光基金會 聘燒燙傷友縫製牛仔口罩收納包

2019年01月21日 14:41 中時 馮惠宜

以生產彩色口罩聞名的CSD中衛，2015年八仙塵爆時，中衛曾緊急捐贈多項醫材救助傷者，自此就開始關心燒燙傷友後續狀況，最近中衛特地與陽光基金會合作，聘請燒燙傷友，縫製千個「中衛牛仔口罩抗菌收納包」，近日透過網路活動發送消費者，希望讓各界看到燒燙傷友的優秀作品，進而增加傷友工作機會。

中衛行銷經理周令怡表示：「許多傷友手指變型扭曲，動作稍慢，但傷友付出更多耐心與細心，讓每個口罩收納包更耐用、更值得珍藏。」除了請傷友縫製收納包，中衛也主動提供傷友所需的醫療耗材，如棉棒、紗布、乳膠手套等等，持續捐贈給陽光基金會代為運用。

民國100年「陽光基金會」成立「陽光織愛工作隊」，聘請專業車縫師傅一對一教導燒傷及顏損朋友車縫技巧與工法，希望培養傷友專業技能，讓傷友走出傷痛，自力更生。這次十多位傷友合力於三個月內，完美縫製出千個「中衛牛仔口罩抗菌收納包」。淺丹寧色的收納包，裏層採用抗菌銀纖維布，放置六片中衛丹寧牛仔新品口罩，時尚又實用。

CSD中衛也拋磚引玉，即日起到1月31日止，到中衛臉書粉絲團留言，就有機會獲得「中衛牛仔口罩抗菌收納包」。除此之外，中衛還將牛仔口罩收納包發送給丁丁藥局、躍獅藥局、PCHOME等知名通路商，一同參與粉絲團分享贈送活動，並邀請知名網紅及藝人加入宣傳。希望藉由更多通路宣傳管道，讓更多人認識「陽光織愛工作隊」帶來拋磚引玉的效果。

(中時 )