陳景峻諷未回饋綠營 柯P：什麼都沒談說要合作才奇怪

2019年01月21日 14:18 中時 吳堂靖

北市立委補選陷入激戰，前北市副市長陳景峻，昨在黨內候選人何志偉造勢大會，情緒激動指出，2014年綠營傾全力替柯文哲輔選，原本他希望「白色力量」這次補選不要提名，算是「回饋」，沒想到事與願違。對此，柯今表示，不可能坐在那裡什麼都沒談說要合作，這個才奇怪。

去年九合一選前不顧民進黨紀處分，堅持「挺柯」的前北市副市長陳景峻，昨現身黨內候選人何志偉造勢大會，表示2014年綠營全力力挺柯文哲，但此次柯仍自提人選，感嘆柯沒有回饋民進黨，他左盼右盼還是盼不到白綠合作，暗批柯文哲忘恩負義。

對此，柯文哲今受訪表示，民進黨最大問題是誰是代表民進黨？誰來談、跟誰談、談什麼？他也了解民進黨那時候沒有黨主席，敗選後亂成一團，常常是這樣，誰代表誰？談什麼？跟我們這邊誰談？「我們不可能坐在那裡，什麼都沒談說要合作，對我來講這個才奇怪」。

至於，「友柯」綠營議員高嘉瑜有意參選立委，她昨出席柯粉活動時，再喊要挺白色力量，柯文哲今被問到與高嘉瑜合作的可能性，柯說，在港湖地區投給高的比例很多也是支持自己，「因為支持者高度重疊，我想她也是這個理由來跟支持者say hello」。

談及白綠合作的可能性，柯文哲重申，「人跟人之間，很多項目可以合作，不見得一百件裡面一百件都合作，有合作有不合作，逐案討論」。

(中時 )