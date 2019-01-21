羅文嘉：找回民心時間不太夠 但努力重頭做起

2019年01月21日 14:25 工商 崔慈悌

民進黨秘書長羅文嘉今天表示，民進黨在九合一敗選後如同失去自我品牌，獨木難撐大廈，需要靠一群人才能改變，他指出「有問題不要去掩蓋，掩飾只會有下次失敗」，認為半年一年內時間要重新找回民心也不太足夠，但可以用最大努力重頭做起。

羅文嘉今天接受《POP搶先爆》節目接受主持人黃光芹專訪，與黃光芹是舊識的羅文嘉談到當年「撕報紙」，他表示現在已經不會像當年是「路見不平，拔刀相向」，羅文嘉的「十年挑戰」對生命態度轉變，曾經以為能改變世界，在現在卻有種「連兒子都改變不了，怎麼改變世界」的感慨。

羅文嘉在2008年立委敗選後退出政壇，他觀察發現，政治圈內人離政治越來越遠，因為政治圈內人以為可以用圈內熟悉的方式影響與掌控社會，但卻無法感受到社會所關心的議題，所以反被社會遺棄，此結果反映在選舉選票上。

對於網紅政治興起，羅文嘉認為「願意多做溝通都是好事情」，「願意跨出這一步比關在辦公室做決策是好的」。他認為政治本身談的還是是內容與價值為主，其他不是主體只是裝飾；目前各人有個人風格，他以寬容面對，不會當直播不存在，但僅視為一種溝通媒介。

羅文嘉過去是民進黨內的文宣高手，針對媒體社論「拜託羅文嘉別『小野化』」提出回應。羅文嘉表示，小野是很尊敬的朋友，這樣說對他不太公平。羅文嘉表示自己不是文青，只是「是種田的大叔」。

黃光芹問他是否接地氣？羅文嘉表示自己多年來早就是踩在泥土裡的人，他以「為人」出發，表示自己作為一個真正的人，應該如何待人接物、秉持自我信仰最重要。

對於口譯哥事件，羅文嘉認為如果有本事，不會依照年紀來論資排輩，但他也認為年輕人應該要對自己有自我驗證，拿出最好的成績、讓服務對象滿意，以及是否與法不合是他檢驗的三準則。

至於2020民進黨將推出誰競選總統？羅文嘉表示黨內有初選機制，目前目前還沒進入初選，且所有人都有權利參選，他不能去干預，但他作為黨內秘書長，將以勝選為考量。

對於蔡英文是否仍將代表民進黨尋求連任？羅文嘉認為蔡英文有自己的限制與長處，但在執政的2年多內在國際社會中是台灣的最佳國際代言人，能與國際社會直接發言，且冷靜、不挑釁的態度，以總統之職捍衛國家地位，如此的國家發言人是稱職的。

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