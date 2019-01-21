人在囧途！偷建材欲換醫藥費 還沒賣就被逮

69歲打臨工維生的廖姓男子收工後搬了1箱全新重約31.3公斤的不鏽鋼角鐵打算變賣，卻在半途遭警方攔查。（馮惠宜翻攝）

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警方發現廖男搬了1箱全新重約31.3公斤的不鏽鋼角鐵打算變賣。（馮惠宜翻攝）

台中1名69歲廖姓男子因年邁體衰又有高血壓只能打臨工維生，因見建築工地內的耗材無人管理，且多次看到別人拿取，日前收工後他也搬了1箱全新重約31.3公斤的不鏽鋼角鐵打算變賣，卻在半途遭警方攔查，雖然工地主任拿回耗材後不願追究，然因竊盜屬公訴罪，仍依竊盜罪嫌移送偵辦。

台中市警察局第三分局東區分駐所員警日前於轄內巡邏時，巡經東區進德二街與自由三街發現路邊有名男子正將紙箱內的金屬倒入麻布袋裡，員警察覺有異上前盤查。廖姓男子理直氣壯表示，自己拿取的是工地廢棄物，還願意帶員警回工地現場自清，然員警檢視後發現該「廢棄物」竟是全新的不鏽鋼角鐵，追問之下，廖男吞吞吐吐地表示他見「大家都在拿」，沒有詢問就將整箱搬走，員警忍不住訓斥：「沒有知會就拿走，就是偷啊！」

廖男向員警坦承，他目前打臨工的新建案工地裡，建築材料總是隨地放置方便工人取用，收工後現場又無人管理，他曾見過有人拿取，以為是不要的廢料，覺得「應該沒關係」才會跟著拿。當天下班後他也搬一箱角鐵想到資源回收場變賣換取醫藥費，為了方便搬運才想把角鐵倒入路邊發現的麻布袋裡。

廖男事後得知事情的嚴重性，見到認識的工地主任頓時老淚縱橫，哭著向他道歉，讓工地主任看了也於心不忍，表示角鋼已物歸原主不願再追究，只是竊盜屬公訴罪，廖男仍得依法送辦。

(中時 )

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