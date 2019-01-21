遭洋男逼幫脫褲擦屎 空姐還原經過爆哭：一輩子忘不掉

2019年01月21日 14:27 中時電子報 戴安瑋 、 莊楚雯 、 陳煌祥 、中時/ 方濬哲 、中時/

受害長榮航空空服員現身，訴說老白男逼脫褲、擦屁股過程時眼眶紅，多次哽咽。（圖/中時電子報臉書）

一名體重200公斤、體型壯碩的老白男，在飛機上強逼台灣空姐協助他上廁所，除要求脫內褲、看鳥，還拉屎後硬逼擦屁股，受害的長榮航空空服員今下午在記者會上，訴說整個受辱過程，並硬咽的說，「我們站在人道立場，我及同仁一定會幫客人，也不會把客人光著屁股丟在廁所內」、「但到現在我仍覺得受辱，一輩子都忘不了客人的屎味」。

另一位空服員說，這位客人已經不是第一次了，據她們了解，至少已有3次，這些已是非常嚴重的性騷擾事件，長榮航空不應把這樣的事，放在第一線的同仁身上，長榮航空應拒絕這樣的客人上機，更不應究責空服員的責任。

這個月19日長榮航空一航班從洛杉磯飛回台灣途中，被一名體型壯碩的白人男子要求協助上廁所，還要空姐幫忙脫褲子、看鳥、擦屁股，空姐不肯就咆哮，最後是座艙長戴了三層手套幫忙擦屁股才平息。當事空姐昨在臉書發文說，身心受創，腦中現在是揮之不去的屎味後，事情爆發出來。桃園空服員職業工會今下午召開記者會聲援空服員，受害空服員也現身說明。

一名胖老外日前在飛機上強逼台灣空姐幫脫內褲、看鳥，拉屎後還硬逼擦屁股。受害的長榮航空空服員今出面訴說整個受辱過程。中時電子報臉書直播

受害空服員說，「我永遠忘不了我蹲下來對著這位外籍男性，環著他、幫他把內褲脫下、看他生殖器、幫他擦屎、幫他穿內褲」她還說，客人要求她幫忙脫內褲時，她的組員機靈的趕快拿毯子遮住客人的生殖器，客人還打她的手，堅持把毯子拿掉，在客人打她的當頭，她和組員都看到客人的生殖器，她不可能讓學妹去做，她只好環著他，幫他把內褲脫下來。

她說，客人大便時要求把門打開，她拒絕；他大完大便後，還要求她進來幫忙擦屁股，她是空服員她樂於幫人，但幫忙擦屁股她做不到，客人即咆哮，最後是座艙長幫他擦了三次屁股，擦時還嫌沒擦乾淨，要更深入一點。

她說，「我們站在人道立場，我及同仁一定會幫客人，也不會把客人光著屁股丟在廁所內」、「但到現在我仍覺得受辱，一輩子都忘不了客人的屎味」。

空服員職業工會常務理事表示，多位空服投訴，這位外籍男客人曾因為空服員不帶他去廁所，就拉在座位上，整個航班12~14小時乘客們都要忍受他的屎尿味，被乘客投訴後，長榮反而質疑空服員，為何沒協助他上廁所。

她說，性騷擾的行為不只這一件，這名外籍男客人威脅空服員，如果不扶他，不幫他做事，就要倒在地上不起來；狂打翻飲料，要空服員擦他的胸口，還嫌「你可以擦更乾淨一點」。她向長榮提出三點訴求，1.不能再讓他上飛機、2.不合理的要求，公司要保證空服能拒絕，不被究責、3.身心靈受創，希望有公傷假，並提出性騷擾告訴。

(中時電子報)