哈雷機車前進校園宣導交通 學童大呼：好酷喔！

台中市警察局第六分局在校園擺設兒童哈雷機車讓孩童騎乘，也展示警用大型重機，學童興奮的大喊「好酷喔！」（盧金足翻攝）

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台中市政府警察局第六分局在西屯區泰安國小舉行園遊會時，設計有趣的互動式交通宣導，寓教於樂成功達到交通安全宣導目的。（盧金足翻攝）

馬路如虎口，為宣導兒童交通安全，台中市警察局第六分局顛覆傳統宣導方式，主動前進校園，以寓教於樂的方式，教育學童注意道路交通安全，辨識基本交通號誌，還有兒童哈雷機車讓孩童騎乘，另擺設警用大型重機提供學生近距離觀賞，學童見到帥氣的警用重機及警察裝備，驚喜的歡呼大喊「好酷喔！」成功發揮交通安全宣導效果。

孩童車禍受傷的案件時有所聞，為提升兒童交通安全觀念，警察局第六分局藉由西屯區泰安國小舉行園遊會時，在校內擺設交通安全宣導攤位，設計有趣的互動式宣導，吸引小朋友目光。

警察局第六分局在園遊會現場設計有趣的闖關活動，過關發送亮光手環、腳環及蠟筆等宣導品，讓小朋友從遊戲中學習

，還有兒童哈雷機車讓孩童騎乘，及警用大型重機介紹，國小學童試乘哈雷機車，驚喜的歡呼「好酷！」

警第六分局表示，兒童有時因過馬路未注意車輛，發生意外事故屢見不鮮，警方今年加強重要節日安全維護工作期間，利用機會加強道路交通安全宣導及基本交通號誌辨識，期盼建立兒童基本交通安全觀念，在春節連續假期可以平安過好年。

(中時 )

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