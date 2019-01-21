影》球迷送卡片 竟欺騙戴資穎感情？

球迷送戴資穎自製卡片，用心設計開了小戴一個玩笑，讓小戴哭笑不得。(取自戴資穎IG)

友善列印
中時電子報

戴資穎2019年第一站賽事馬來西亞大師賽，在女單8強賽不敵泰國好手依瑟儂提前落幕，小戴返台再調整並迎接農曆新年，接下來要到3月全英公開賽才會出賽，球迷也紛紛送她禮物為她打氣，趁著空檔她透過社群媒體分享，其中一位球迷做了張刮刮卡的卡片，刮開後裡面的內容相當搞笑，讓小戴直呼：「我被欺騙感情了！」

為了讓戴資穎留下深刻印象，不少球迷在送禮上費盡心思，都會送小戴喜歡的海綿寶寶、小小兵等卡通人物相關禮物，例如小小兵扭蛋機，讓小戴「揪感心」，這次小戴收到一張卡片，刮開銀色塗層後，裡面有球迷的手寫留言：「原來小戴也知道要把這裡刮開，哈哈！」球后看了之後在IG限時動態表示：「我被欺騙感情了，刮開寫這個。」展現球迷和小戴有趣的互動。

由於新球季第一站賽事止步8強，有少數球迷質疑小戴因為外務太多影響訓練，導致戰績不如以往，她的臉書粉專管理員回應：「感謝大多數長期追蹤TTY的朋友，大家都知道TTY有一個團隊在幫她規畫及處理相關事務，TTY只專注於訓練以對數量頗多的職業賽事。TTY一直以來都是，也認真不懈、紮實接受訓練、以期技能更精進。再次說明，請新朋友們了解，比賽有輸有贏，職業選手們各個是好手，沒有所謂穩贏這件事，也向各位 #穎迷粉 報告，TTY正以一貫既有速度、穩步執行團隊規劃的中、長期目標，請大家放心。」

(中時電子報)

SBL》最後一搏！台銀叫回泰勒取…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。