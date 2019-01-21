影》球迷送卡片 竟欺騙戴資穎感情？

2019年01月21日 14:38 中時電子報 陳筱琳

戴資穎2019年第一站賽事馬來西亞大師賽，在女單8強賽不敵泰國好手依瑟儂提前落幕，小戴返台再調整並迎接農曆新年，接下來要到3月全英公開賽才會出賽，球迷也紛紛送她禮物為她打氣，趁著空檔她透過社群媒體分享，其中一位球迷做了張刮刮卡的卡片，刮開後裡面的內容相當搞笑，讓小戴直呼：「我被欺騙感情了！」

為了讓戴資穎留下深刻印象，不少球迷在送禮上費盡心思，都會送小戴喜歡的海綿寶寶、小小兵等卡通人物相關禮物，例如小小兵扭蛋機，讓小戴「揪感心」，這次小戴收到一張卡片，刮開銀色塗層後，裡面有球迷的手寫留言：「原來小戴也知道要把這裡刮開，哈哈！」球后看了之後在IG限時動態表示：「我被欺騙感情了，刮開寫這個。」展現球迷和小戴有趣的互動。

由於新球季第一站賽事止步8強，有少數球迷質疑小戴因為外務太多影響訓練，導致戰績不如以往，她的臉書粉專管理員回應：「感謝大多數長期追蹤TTY的朋友，大家都知道TTY有一個團隊在幫她規畫及處理相關事務，TTY只專注於訓練以對數量頗多的職業賽事。TTY一直以來都是，也認真不懈、紮實接受訓練、以期技能更精進。再次說明，請新朋友們了解，比賽有輸有贏，職業選手們各個是好手，沒有所謂穩贏這件事，也向各位 #穎迷粉 報告，TTY正以一貫既有速度、穩步執行團隊規劃的中、長期目標，請大家放心。」

(中時電子報)