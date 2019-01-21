游盈隆：2020小英對上朱立倫 恐演王子復仇記

2019年01月21日 14:38 工商 崔慈悌

儘管蔡英文總統聲望回溫，不過民進黨前立委林濁水今天表示，蔡應該放手讓蘇貞昌做事，不要像過去干預林全、賴清德一樣，否則蔡恐怕連被提名的機會都沒有。台灣民意基金會董事長游盈隆則認為，蔡如果出來，碰上朱立倫，恐將上演王子復仇記。

台灣民意基金會今天發布最新民調，總統蔡英文的聲望從去年敗選後的24％上升到34％，不過林濁水認為，蔡要爭取連任現在充滿很大變數。如果賴清德當初不辭行政院長，他的施政又受到干擾，蔡應當就會出局了。

但他說，現在是蘇貞昌當院長，如果蔡真得忍的住，不像過去對林全、賴清德這樣胡亂的干預，蘇貞昌施政若有績效，不只有蘇貞昌的聲望上來，總統的聲望也會被拉得上來，除非過程中，蘇做的好，她又在旁邊放話。

他認為，民進黨要扳回這兩年多造成的局面，難度仍舊相當高，但至少蔡總統作為候選人的機率就上升了，否則民調一直持續低迷，首先民進黨立委會先嚇死。

因為看到九合一選舉，台北市長長和議員候選人的連動效應，讓席次掉了三分之一，立委是單一選區，效應還會擴大，如果屆時仍是這樣的支持度，以立委和總統連動情況，立委保證會剩下個位數，「這樣民進黨的立委和黨主席還敢讓蔡英文選嗎？一定不敢」。

林濁水也勸蔡英文，不要覺得過去管得不夠，還要站到第一線頻頻在迴廊談話，並透過媒體茶敘放話跟政院對衝。不但習慣了敗選後還強化，他勸蔡要改絃更張，否則蘇貞昌像林全、賴清德一樣越做越慘時，蔡總統恐怕被提名的機會都沒有。

游盈隆則說，蔡英文的意志仍非常堅定，爭取連任看起來是勢在必行，初選能否有其他人投入值得觀察。

蔡英文聲望雖拜習近平之賜，拉抬10％，但他說，絕對數字還是相當低迷，如果她出來與朱立倫「一對一」，王子復仇記的上演是「非常非常的可能」。但如果有第三個人出來，反而是民進黨的救星，未來仍充滿一些變數。

(工商 )