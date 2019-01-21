內湖樂活夜櫻季周日登場　暖冬影響花開3成

2019年01月21日 14:39 中時 林縉明

「2019樂活夜櫻季」將於27日起至2月17日舉行，受到暖冬影響，預計開幕花開約3成，農曆春節期間將會盛開。（北市公園處提供）

「2019樂活夜櫻季」將於27日起至2月17日舉行，北市公園處於內湖樂活公園、內溝溪沿岸櫻花步道設置夜間觀景燈，讓民眾白天、夜晚都可以賞櫻。副市長彭振聲表示，今年夜櫻季提早至下午5時30分開燈，雖受到暖冬影響花期延後，但預計開幕花況可達到3成，春節期間將會盛開，賞花人數可望從去年17萬人次成長至20萬人次。

內湖樂活公園、內溝席旁河岸種植寒櫻、八重櫻、吉野櫻及昭和櫻等300、400株櫻花，每年約春節前後陸續盛開，百花齊放的美景因而獲得「櫻花步道」的美名，但今年受到1947年以來最暖冬天影響，櫻花期順延，目前開花僅1成，預計開幕前可達到3成。

對於花況不如預期，現在舉辦櫻花季是否過早，彭振聲表示，櫻花開花跟氣候環境有關係，櫻花季開幕雖然開花3成，但預估春節期間可以盛開，最特別的就是夜間點燈賞櫻，讓民眾有不同賞櫻環境。

今年樂活夜櫻季以「浪漫光櫻」為題，本周日晚間舉行點燈開幕活動，當天將有特色攤位及表演活動；2月17日則規畫櫻花野餐日Ｘ戀花電影院，邀請市民朋友帶著家人、朋友一起來樂活公園HAPPY半日遊，公園內佈置浪漫野餐賞櫻的場景，周圍還有各式文創輕食攤位及闖關遊戲，更在夜間以星空電影院的方式，播放適合闔家觀賞的電影，讓民眾感受輕鬆浪漫氛圍

配合樂活夜櫻季，公園處結合周邊店家推出消費優惠，同時還舉辦攝影比賽，不同於去年晚間6時開燈，在攝影愛好者建議下今年提早半小時開燈，活動將從1月27日至2月17日，共22天。

(中時 )