遭誣陷成祭品！《皓鑭傳》吳謹言出招變神女 罵舒妃：「真賤」

2019年01月21日 14:48 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

由《延禧攻略》班底與製作人打造的新宮廷劇《皓鑭傳》，開播28小時就破百萬流量，第五集開始李皓鑭被陷害入宮，《延禧》舒妃李春嬡飾演的李岫玉又再度找來媽媽一起母女聯手，加上國師要陷害皓鑭當祭天祭品，卻意外讓呂不韋與李皓鑭出招，不只罵舒妃「真賤」，還搖身一變神女，入主宮中當王后女官。

《皓鑭傳》吳謹言遭誣陷成祭天祭品，罵《延禧》舒妃：真賤。（圖／翻攝自微博）

吳謹言飾演的李皓鑭與茅子俊飾演的秦王孫嬴異人相識後，嬴異人對李皓鑭一見鍾情，被囚於別室時，呂不韋更送皓鑭到異人的房中彈琴，不過很快就被喜歡異人的公主雅發現，公主雅陷害皓鑭進宮，原想將她獻給自己的父親趙王，沒想到「舒妃」李岫玉又連同母親出招對付自己同父異母的姐姐皓鑭。

《皓鑭傳》李皓鑭與呂不韋出招，合演「浴火鳳凰」讓皓鑭變成神女。（圖／翻攝自微博）

讓她被國師說成是妖物，必須祭天換來趙國平安，所幸呂不韋與李皓鑭一同演出一場「浴火鳳凰」，還讓皓鑭變成神女，進獻了一顆靈丹給趙王，而王后為了不讓皓鑭待在趙王身邊，也主動要求收她為身邊女官，皓鑭就這樣進入王宮當起王后女官。

《延禧》舒妃李春嬡在《皓鑭傳》中飾演吳謹言的妹妹，從小忌妒她長大後開始陷害她。（圖／愛奇藝台灣站提供）

也讓一旁的公子夫人「舒妃」李岫玉氣得牙癢癢，在皓鑭被準備當成祭品時，李岫玉還去探望想要羞辱她，沒想到卻被皓鑭以送她一枚身上的「布幣」，來形容岫玉就像是連顆饅頭都買不起的布幣一樣下賤。

(中時電子報)