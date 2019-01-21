正義保母揭護理之家群聚感染 電視台地址寫錯GG了

2019年01月21日 15:14 中時 蔡依珍

中壢某產後護理之家李姓護理師、呂姓保母，不滿公司隱瞞新生兒群聚感染，去年拍了6份罹患呼吸道感染的嬰兒資料，以護理之家名義寄送給媒體爆料，並向衛生局檢舉，但記錯地址遭退件，2天後護理之家發現對2人提告，桃園地檢署依違反個資法起訴2人。

35歲李姓護理師和31歲呂姓保母，都在中壢一間產後護理之家服務近3年，負責照顧新生兒，但護理之家爆發新生兒群聚感染，公司卻打算息事寧人，2人不滿護理之家隱瞞，去年4月2日，呂姓保母先以手機拍攝罹患呼吸道感染的6個嬰兒資料，到超商列印後，以護理之家名義，分別寄送給某日報、某電視台和桃園市衛生局。

沒想到某電視的地址寫錯，遭郵局退件，2天後護理之家收到退件信封打開來看，驚見退件內容是檢舉自己公司，查出是李姓護士和呂姓保母所為，怒告2人違反《個人資料保護法》、《刑法》洩漏業務上祕密、《營業秘密法》侵害營業祕密等罪。

2女坦承嬰兒資料放在嬰兒室，只有工作人員知道內容，也承認是她們把寶寶入住評估表、寶寶護理紀錄、嬰兒給藥委託單等資料寄出去，監視器也拍下2人犯行，桃檢依違反個資法起訴，但因2人非醫師、藥師或助產士，洩漏的內容也非技術、製程或配方，其他罪則獲不起訴處分。

桃園市衛生局指出，接獲檢舉後有前往護理之家突襲檢查，發現確實有2人以上的群聚感染狀況，且沒有依規定通報，依《傳染病防治法》裁罰護理之家1萬元罰鍰，並要求限期改善。

(中時 )