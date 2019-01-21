被強逼幫胖老外擦屁股受創傷空姐怒吼「公司零關心」

2019年01月21日 14:53 中時 李宜秦

有長榮航空空服員控訴，一名體型過胖、行動不便的白人男子搭乘19日班機的經濟艙，從洛杉磯返台，他聲稱無法自行如廁，要求空服員幫忙脫褲子、擦屁股，甚至裸露生殖器、咆哮，對當事空服員造成心理創傷。工會指出，該名乘客已是累犯，過去就曾有在座位便溺的異常行為，但長榮航空並未落實處理，導致類似事件再度發生。當事者表示，至今尚未接獲公司任何關心。

桃園市空服員職業工會今日協同當事空服員與工會幹部召開記者會，該名當事者表示，依照長榮航空規定，乘坐輪椅的旅客應是先行上機，以利空服員評估旅客狀況，然而當天該旅客卻是最後一位上機。他在上機2.5小時後就要求空服員協助他上廁所，並要求使用商務艙的廁所。

空服員請示座艙長後，共3名同仁協助他前往商務艙廁所，然而該旅客卻主張自己右手臂開刀，因此命令空服員幫他脫內褲，空服員在一番掙扎後，由後方為其脫下內褲，其他同仁則以毯子蓋住旅客生殖器，然而旅客卻憤怒地將毯子拿走，導致空服員必須親眼目睹旅客生殖器。

過了10到15分鐘後，該旅客告知空服員進廁所，要求其幫忙擦屁股，空服員無法接受，旅客竟對其大聲咆哮，空服員考量到飛機航程還有12小時，且還有商務艙的旅客需要使用廁所，加上若將旅客留在廁所內恐有安全問題，空服員只好幫忙。

當事人哽咽表示，星期六至今長榮航空完全沒有致電關心，只有她主動撥電話請工傷假。她表示，公司只會質疑座艙長、檢討照片為何流出，對於組員所受的傷害卻不聞不問，公司卻總是聲稱「員工是公司資產」，但出事的時候公司在哪裡？她表示，明天又有勤務，將去心理諮商，並考慮留職停薪。

工會表示，該名旅客已有多次類似案例，他曾被空服員拒絕協助如廁，就直接在座位上便溺，導致全艙旅客需忍受惡臭，其他旅客提出客訴後，空服員還被檢討、指責，此外該旅客還曾要求空服員清洗尿壺，也曾多次蓄意打翻飲料在前胸，要求空服員幫其擦拭。

工會表示，長榮航空發出的聲明都是空口說白話，事情已發生，公司卻仍主張「若造成空服員傷害，公司會採取必要措施」，但事實很明顯，傷害已造成，所謂的必要措施卻仍無明確做法。

(中時 )