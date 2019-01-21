被強逼幫胖老外擦屁股受創傷空姐怒吼「公司零關心」

桃園市空服員職業工會今日召開記者會。（李宜秦攝）

友善列印
中時

有長榮航空空服員控訴，一名體型過胖、行動不便的白人男子搭乘19日班機的經濟艙，從洛杉磯返台，他聲稱無法自行如廁，要求空服員幫忙脫褲子、擦屁股，甚至裸露生殖器、咆哮，對當事空服員造成心理創傷。工會指出，該名乘客已是累犯，過去就曾有在座位便溺的異常行為，但長榮航空並未落實處理，導致類似事件再度發生。當事者表示，至今尚未接獲公司任何關心。

桃園市空服員職業工會今日協同當事空服員與工會幹部召開記者會，該名當事者表示，依照長榮航空規定，乘坐輪椅的旅客應是先行上機，以利空服員評估旅客狀況，然而當天該旅客卻是最後一位上機。他在上機2.5小時後就要求空服員協助他上廁所，並要求使用商務艙的廁所。

空服員請示座艙長後，共3名同仁協助他前往商務艙廁所，然而該旅客卻主張自己右手臂開刀，因此命令空服員幫他脫內褲，空服員在一番掙扎後，由後方為其脫下內褲，其他同仁則以毯子蓋住旅客生殖器，然而旅客卻憤怒地將毯子拿走，導致空服員必須親眼目睹旅客生殖器。

過了10到15分鐘後，該旅客告知空服員進廁所，要求其幫忙擦屁股，空服員無法接受，旅客竟對其大聲咆哮，空服員考量到飛機航程還有12小時，且還有商務艙的旅客需要使用廁所，加上若將旅客留在廁所內恐有安全問題，空服員只好幫忙。

當事人哽咽表示，星期六至今長榮航空完全沒有致電關心，只有她主動撥電話請工傷假。她表示，公司只會質疑座艙長、檢討照片為何流出，對於組員所受的傷害卻不聞不問，公司卻總是聲稱「員工是公司資產」，但出事的時候公司在哪裡？她表示，明天又有勤務，將去心理諮商，並考慮留職停薪。

工會表示，該名旅客已有多次類似案例，他曾被空服員拒絕協助如廁，就直接在座位上便溺，導致全艙旅客需忍受惡臭，其他旅客提出客訴後，空服員還被檢討、指責，此外該旅客還曾要求空服員清洗尿壺，也曾多次蓄意打翻飲料在前胸，要求空服員幫其擦拭。

工會表示，長榮航空發出的聲明都是空口說白話，事情已發生，公司卻仍主張「若造成空服員傷害，公司會採取必要措施」，但事實很明顯，傷害已造成，所謂的必要措施卻仍無明確做法。

(中時 )

內湖樂活夜櫻季周日登場　暖冬影… 運動灌冷飲 陽光男難做人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。