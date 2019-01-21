運動灌冷飲 陽光男難做人

中醫師王雅秀以人參、白朮、茯苓等中藥為張男散寒除濕，再用用山藥、熟地、牛膝、巴戟天等中藥為張男補腎，調整其陽虛體質。（馮惠宜攝）

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酷愛運動的男士們要注意了，運動完愛灌冷飲或未做好保溫暖工作，可能會造成腎虛不孕；中醫師王雅秀指出，新竹一名41歲的張姓不孕夫妻，因為先生日日頂著新竹的強風出外運動，還愛灌冷飲，結婚8年都無法順利「做人」，太太求助中醫，這才發現問題出在老公腎陽不足，經中醫調整加上運動後加強護暖，現在已經懷了第二胎。

想懷孕的家庭，顧護陽氣對男女同等重要，蓮樺中醫診所醫師王雅秀則表示，不孕門診中，最常見的是先生愛喝冰水、冰啤酒、不愛運動導致肥胖、及超愛運動而不注意保暖的損陽患者。

像來求診的張姓夫婦，結婚8年一直無法生小孩，分別在新竹及台中做過人工受孕，都沒有成功，婆婆一直認為問題出在媳婦身上，夫妻兩年前到蓮樺中醫求助，她把脈問診之後發現，新竹的張先生身體寒濕很重，經常反覆受涼，脾陽及腎陽也都不足。

經問診這才發現原來張男酷愛晨起慢跑，跑出滿身大汗後也不擦汗，就直接讓風吹乾，此時毛細孔大開，又直接灌冷飲，去辦公室又吹一整天的冷氣，長年如此，把到的脈象，除了寒濕重，脾陽、腎陽都是虛的，寒濕會使氣血運行不暢，腎陽不足則很難產出品質優良，動力十足的精子。

王雅秀先為張男散寒除濕，再用人參、白朮、茯苓等中藥補益脾氣，用山藥、熟地、牛膝、巴戟天等中藥為張男補腎，張太太106年2月順利受孕，12月順利生產，107年8月，夫妻回診，又調理了一個半月後，再度懷孕，預計今年生產。

王雅秀提醒，愛喝冰飲、貪吃生冷食物會造成脾胃長期過度受寒，造成痰濕瘀阻，久而久之引發腎虛，特別是腎陽虛損，影響所及，男性包括精子的品質不穩定，活動力也不好，精子無力衝向卵子與之結合，使得太太無法自然受孕，連人工受孕都困難，女生陽氣不足，剛容易造成小產，所以想生孩子的家庭，無論男女都要注重顧護陽氣。

(中時 )

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