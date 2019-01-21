募款冷颼颼　北台南家扶結合台南郵局義賣籌助學金

北台南家扶與台南郵局合作舉辦義賣籌措助學金，長期接受幫助的大學生葉盛暘（左一）也到現場參與活動。（莊曜聰攝）

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北台南家扶與台南郵局合作舉辦義賣籌措助學金，2天14場義賣希望能募得至少20萬經費助學。(莊曜聰攝)

農曆新年後各級學校新學期將陸續開始，但北台南家扶助學金募款陷入瓶頸，趁著年前與台南郵局合作，21、22日2天在7間郵局舉辦「集愛助學大作戰」義賣活動，募集愛心也彌補助學金缺口，葉盛暘長期接受扶助，現在已是大學生，他與幾位夥伴到現場參與活動，熱情吆喝，也期待未來能回饋社會。

北台南家扶與台南郵局合作的助學義賣活動，在新營、白河、佳里、學甲、善化（中山路）、永康、歸仁等7處郵局同步展開，郵局提供場地並熱列響應義賣品捐助，新營郵局經理陳斌祺上午親自帶領員工到場並帶頭叫賣，拋磚引玉，盼社會善心人士能踴躍支持活動。

受惠於助學希望工程的家扶學子葉盛暘，現就讀國立大學中文系一年級，父親去逝，自幼在隔代教養家庭長大，家境清寒，未料祖父又中風，全家仰賴祖母做家庭代工維生，家境困難，家扶每學期的獎助學金對他幫助甚大，為表感謝，他除了暑假期間回到家扶課輔班幫忙，得知家扶要辦活動，也趕來參加。

義賣活動現場有小家電、手套、生活用品、鞋包配飾、兒童玩具等，寄養媽媽謝麗芬花了月餘時間，親手揮毫製作8000封金豬紅包袋、100幅春聯、450張四字春聯義賣，滿滿年節氣氛，歸仁一文具行結束營業後，也捐出大批的文具學用品，歡迎家長帶子女一起來做愛心。

北台南家扶中心主任莊淑惠指出，新學期需籌措645萬元助學金，以協助400位高中職大專生及560名中小學生完成升學夢想，目前距離目標仍有近215萬元缺口，也請熱心大眾響應「助學希望工程」。

(中時 )

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