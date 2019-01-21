公司要求預排全年特休 勞動部：不可以限制一次排完

2019年01月21日 15:19 工商 邱琮皓

不少企業擔心勞工特別休假未能休完、屆期將強制換回特休未休工資，因此在每年年初，部分雇主會要求勞工預排整年的特別休假日，如果排定後，便不得再調動，或需要調動假日要經過更繁瑣的申請手續。對此，勞動部表示，雇主可提醒或促請勞工排定休假，但不可以限制勞工僅得一次預先排定或在特定期日前休假。

部分雇主為了方便管理，常會在前一年的12月，或當年1月，要求勞工排定整年的特別休假放假日，但勞動部表示，勞動基準法的特別休假，是為了提供勞工休憩之用，休假日期由勞工依照自己意願決定，「勞工用有特休假的排定權」。

據現行的勞基法規定，勞工在同一雇主或事業單位下，繼續工作滿6個月以上1年未滿者，3日；1年以上2年未滿者，7日；2年以上3年未滿者，10日；3年以上5年未滿者，每年14日；5年以上10年未滿者，每年15日；10年以上者，每1年加給1日，加至30日為止。

勞動部表示，當年的特別休假若未休畢，可經由勞雇雙方協商遞延至次一年度，但如果在次一年度終結的末日仍未休日數，雇主仍應發給工資，不可以再遞延。

至於，近期不少企業都在發放年終獎金，有雇主刻意把特休假未休之工資改以年終獎金發放。勞動部提醒，因為年度終結或契約終止而未休之特別休假日數，不論沒有休的原因為何，雇主都應該發工資。

勞動部強調，特別休假是勞動基準法課予雇主的法定義務，與雇主依民俗發給勞工年終獎金的福利性質概念不同，雇主擅自更改勞動契約，並以年終獎金替代特別休假未休工資，已違反勞動基準法規定。

(工商 )