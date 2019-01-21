《延禧》弘晝前世今生都渣男 拋棄《皓鑭》又家暴舒妃

洪堯前世今生都是渣男，《延禧》、《皓鑭》都是壞男人。（合成圖／愛奇藝台灣站提供）

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中時電子報
／綜合報導

陸夯劇《皓鑭傳》剛開播28小時就突破百萬流量，網友也發現裡面猶如「延禧同學會」，當中主角吳謹言飾演的主角李皓鑭愛慕的趙國公子蛟洪堯，在《延禧》中就演渣男，新戲依舊是渣男，不只拋棄皓鑭又家暴舒妃。

洪堯《皓鑭傳》中飾演公子蛟拋棄初戀李皓鑭，為了權勢娶了「舒妃」李岫玉。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《延禧攻略》的弘晝（洪堯）與舒妃（李春嬡飾）前世今生都跟吳謹言不對盤，洪堯先是在《延禧攻略》侵犯魏瓔珞姊姊，又在《皓鑭傳》因為權勢利益拋棄了初戀情人李皓鑭（吳謹言），還娶了她同父異母的妹妹李岫玉（李春嬡飾），婚後還家暴妻子，前世今生都是渣男代表。

李皓鑭目睹初戀情人公子蛟娶了她同父異母的妹妹。（圖／愛奇藝台灣站提供）

洪堯日前在專訪中不諱言表示公子蛟這個角色對他來說是比較有壓力的，除了性格很多面之外，加上心思縝密又有野心：「這個角色（公子蛟）可以說是我演過所有角色裡面，最難駕馭的一個角色。」

但公子蛟並不愛李岫玉，家暴「舒妃」成常事。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《皓鑭傳》目前劇情進展至吳謹言、聶遠、茅子俊三人之間已逐漸發展出微妙的三角關係，聶遠不但吃醋茅子俊送吳謹言香囊而故意奪走，還故意對她試探性告白，要她對於世上任何一個男子表白，都別傻呼呼地一頭鑽進去：「女人，一旦陷入愛情裡面，就會完全失去理智。」

(中時電子報)

洪堯現代照。（圖／洪堯微博）
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