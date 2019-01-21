寒冬來襲？2018陸GDP成長6.6％ 創28年來新低

大陸國家統計局21日公佈2018年經濟數據，其中國內生產總值（GDP）成長率為6.6%，創下自1990年以來的新低。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

受陸美貿易戰影響，大陸GDP成長創下28年來新低。據大陸國家統計局21日公佈2018年經濟數據，其中國內生產總值（GDP）為90兆309億元人民幣，首次突破90兆元大關；成長率為6.6%，創下自1990年以來的新低，不過仍高於官方年度設定6.5%的預期發展目標。

大陸國家統計局21日公佈2018年經濟數據，為90兆309億元人民幣，首次突破90兆元大關。

綜合外電報導，大陸國家統計局21日公佈的數據顯示，2018年GDP為90兆309億元人民幣，其中第一季度同比增長6.8%，第二季度增長6.7%，第三季度增長6.5%，第四季度增長6.4%，而第四季也創下金融海嘯期間的2009年第一季以來最低季度增長。

另外，統計局指出，2018年全年固定資產投資同比增長5.9%，其中，民間固定資產投資同比增長8.7%，房地產開發投資同比增長9.5%。

此外，統計局也指出經濟結構轉型正優化中。統計局表示，民間消費對經濟成長的貢獻率，2018年為為76.2%，比上年提高18.6個百分點，高於資本形成總額43.8%。從總量看，第三產業占GDP的比重是52.2%。從增量看，第三產業增加值增速比第二產業快1.8個百分點。

統計局表示，2018年國民經濟總體平穩、穩中有進。2019年風險與機遇並存，將加大穩就業政策力度。陸美貿易摩擦對經濟造成一些影響，但影響「可控」；中國大陸的人口紅利仍在。今年將加大基建投資力度，減稅規模超過預期，有信心2019年經濟運行保持在合理區間。

不過據路透社報導，中國大陸內外需雙雙走弱，意味著經濟下滑趨勢很難避免，2019年上半年料繼續尋底，下半年在穩增長政策效應釋放下有望逐漸企穩，全年呈現「前低後穩」特徵；另一方面，鑒於陸美貿易戰顯露緩和跡象，且大陸國內財政和貨幣政策逆週期調節已在路上，分析人士對2019年全年中國經濟表現並不悲觀。

(中時電子報)

文章來源：China says its economy grew 6.6 percent in 2018. That's the lowest official pace in 28 years

文章來源：RPT-China set to post slowest growth in 28 years in 2018, more stimulus seen

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