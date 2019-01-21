敘利亞撤軍之後呢？前官員爆：川普全無計畫

2019年01月21日 15:17 中時電子報 吳映璠

以辭職來抗議美國總統川普執意自敘利亞撤軍的前特使麥格克（Brett McGurk），20日爆料，美軍撤軍後，川普及團隊對於該地區毫無計畫，而這增加了美軍的風險。

美國已展開自敘利亞撤軍行動，前特使麥格克爆料，川普及其國安團隊對後續全無計畫，將置美軍於險境之中。

川普去年12月19日在推特逕自宣布美國將從敘利亞撤軍，震驚全世界，之後派駐敘利亞協助盟國打擊激進組織伊斯蘭國（IS）的特使麥格克閃辭，以示抗議。

周日，麥格克首度打破沉默，接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪，他爆料，美軍自敘利亞撤退後，川普及國安團隊對於後續完全沒有計畫，而這對於美軍來說非常危險。

據CBS News、國會山莊報（The Hill）報導，麥格克在專訪中表示，美軍撤出後，該地區的勢力將會出現一個大空缺，而這將導致伊斯蘭國勢力再度崛起。他認為美國在撤軍的同時又要找人承接原本對抗伊斯蘭國的位置，這對美軍來說負擔非常大，而他個人也懷疑土耳其是否有能力頂上這個角色。

談及伊斯蘭國是否真的已被擊潰的話題，麥格克再三強調伊斯蘭國還沒死，他自承可能是全美官員中到訪敘利亞最多次的人，深知敘利亞情勢，他說原本美方已有一個以打敗伊斯蘭國為目的的長期計畫正在進行，而美方也已和各方勢力展開協商，這當中也包含俄羅斯，現在突然說要退出，權力空隙出現，「各方勢力也開始各自盤算。」

至於撤軍命令是如何促成的？麥格克推測是川普個人執念所致，他說整個國安團隊與川普個人意見相左，不過在川普與總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）通話後，整個政策就大轉彎了。

為協助盟軍打擊伊斯蘭國，2015年前美國總統歐巴馬（Barack Obama）派遣麥格克為特使，駐紮敘利亞。

(中時電子報)