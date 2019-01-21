合歡山下初雪！翠峰以上夜間封閉、武嶺至合歡山莊需掛雪鏈

2019年01月21日 15:43 中時 沈揮勝

合歡山遲到的初雪。（沈揮勝翻攝）

標高3275公尺，武嶺牌樓下、岩石上，雪霰飄落。（沈揮勝翻攝）

受到強烈大陸冷氣團南下及華南雲雨區東移影響，台灣山區低溫有雨，21日的合歡山氣溫雖還在冰點之上，但下午1點多突然飄下此冬首波雪花，並夾帶著冰霰讓遊客很興奮。警方與公路單位同時宣布，台14甲線指標31至33K因路面結冰，此時車輛通行需加掛雪鏈。

南投縣警察局仁愛分局表示，合歡山21日初雪時間是在下午1點12分左右；往年武嶺、松雪樓一帶，初雪都在12月，很少拖到元旦過後的，今年算是很晚。

公路總局第二區養護工程處埔里工務段段長黃陳全指出，21日雨、雪、霰導致路面溼度高，夜間及翌日清晨路面結冰機率大，夜間行駛非常危險。

考量用路人車安全，省道台14甲線18K至41K（翠峰至大禹嶺）路段將自21日傍晚5點起至22日清晨7點實施道路預警性封閉，並於天亮後視天候及道路狀況後再決定是否開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

警方與公路單位籲請用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，或利用公路總局省道即時交通資訊、收聽警廣路況掌握訊息。

(中時 )