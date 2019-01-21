拿救命檢查比核災食品 醫駁：比喻失當

2019年01月21日 15:43 中時 鄭郁蓁

衛福部健保署2017年統計，國人接受各類含輻射的檢查件數，如電腦斷層掃描、X光，總計達1620萬件。但《聯合報》今天報導指出，做一次心臟電腦斷層輻射量，是1公斤核災區食品近8萬倍，對此，醫師認為，若是病情需要還是要照，拿來和核災食品相比擬不甚洽當。

《聯合報》報導指出，做一次心臟電腦斷層的輻射量，是1公斤核災區食品近8萬倍之多。新光醫院放射診斷科主治醫師醫師羅偉業表示，將醫學檢查的輻射劑量與核災區食品相比較不太恰當，核災造成的輻射須經過數十年才會衰減，會長期對人體產生影響，反觀X光檢查是當下直接穿過人體、不會殘留，屬於一次性、短暫的。

台北榮民總醫院放射線主任郭萬祐表示，很少患者會「逛醫院」照片子，通常是因照不清楚，或是醫院要求才會重複照，輻射劑量與癌症發生率沒有直接相關，都是機率問題。

郭萬祐表示，若是病情需要，以最常見的心臟冠狀動脈電腦斷層掃描CT來看，每照一次約6-7豪西佛，且通常需要照射5次，追蹤療效，都是因為病情需要，不能這樣無限上綱，拿來和核災食品做比喻，他質疑，把醫療輻射與核災區食品的輻射做比較，到底想幹嘛？

不過，對於照射多少劑量會對人體產生危害？郭萬祐表示，目前沒有任何量化的方程式可以計算，他建議若是健康者要做健康檢查，兩年一次都還是可接受範圍，民眾不必太擔心。

(中時 )