陸這產業稱霸全球 連比爾蓋茲、蘋果高層都埋單讚賞！

2019年01月21日 15:32 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

大陸在許多產業雖然都發展不錯，但能在單一產業做到第一的少之又少，作為全球無人機主要製造商之一，大陸深圳的大疆創新科技有限公司(DJI 簡稱：大疆）正更加努力確保公司能夠滿足不斷變化的市場期望，創辦人汪濤在2006年創辦大疆時才26歲，但才短短十多年，市占率就已經迅速爬升到全球第一，市占率接近8成。

民用無人機分為消費娛樂級無人機和產業應用的工業級無人機，消費級無人機是指用於個人或家庭空拍、娛樂，類似照相機，非商業收取報酬的無人機。而在工業級無人機領域，大陸目前在農業、電力、測繪、消防、水利、環保等領域正在開展廣泛的應用試點，在工業領域也走在全球的前端。

從某種程度上說，13年前創立的大疆打開了現代民用無人機市場，該公司在2012年推出了首款精靈（Phantom）無人機。據市場研究公司Frost & Sullivan稱，大疆市值達100億美元，其無人機出貨量佔全球民用無人機總出貨量的60-65%。通過精明的品牌推廣和合作，該公司一直保持著行業領先優勢。大疆專注航拍的精靈系列無人機已進駐400多家蘋果專賣店（Apple Stores）。

回顧汪濤剛創立大疆時，首次赴國外參展，還被忽視排入玩具區，但如今已是全球市佔第一的空拍機王者。富比士估算，持股大疆逾4成的汪滔，身價達54億美元（約1665億台幣），還被中國媒體封為「空拍機世界的賈伯斯」。總部在深圳的大疆，從無到有創造了「消費級空拍機」的廣大市場，不但霸權穩固，還不斷擴大市佔。

據悉，微軟(Microsoft)創始人比爾蓋茲為了體驗空拍機，平生買的第1台就是大疆。蘋果(Apple)共同創辦人沃茲尼克甚至形容，大疆空拍機是「有史以來收到的最棒禮物」。

高盛證券估計，2016至2020這5年間，全球消費者投入消費空拍機的支出將達1000億美元（約3.1兆台幣），而大疆市佔高達7-8成，是名副其實的航拍一哥。另外，高盛還預測，消費級無人機平均單價將下殺到一千美元以下；但商業用無人機平均單價，將介於三萬美元至八萬美元之間。

(中時電子報)