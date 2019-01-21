林濁水一席話再酸韓！網怒：林幫農民賣出多少農漁產？

前民進黨立委林濁水。（資料照,王英豪攝）

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中時電子報
／綜合報導

民進黨前立委林濁水曾多次批評高雄市長韓國瑜，昨因農漁產賣出去一事，發文稱「厲害了」。不過，林濁水今表示，若要說賣一些農產品到中國大陸去高雄就發大財，「那他好像比較適合在50年前台灣還在農業經濟的時代」。對此，網友則紛紛砲轟「所以林濁水幫農民賣出多少農漁產?」、「見不得人好，又愛說風涼話」。

韓國瑜選前曾高喊「貨出去、人進來，高雄發大財」的競選口號，在韓上任後，首批銷往大陸的農漁產品19日從高雄港航往福建平潭，總計約500噸、2200萬元。對此，林濁水昨發文指出，在韓的宣傳下，貨終於出去了，一賣到中國就2000多萬。他說高雄農業產值1年約180億，這次出的貨雖然有些是外縣市的，但一出去就銷掉值高雄的0.11%，更佔高雄農工産值2.1兆的0.009%。他直呼「厲害了，高雄崛起了，加油了」。

據《聯合報》報導，林濁水今稱並非指農產品賣2000萬很多很厲害，而是韓的企圖心「大到可以嚇壞所有的人」。他指出，要說賣一些農產品到中國大陸去，高雄就能發大財，「那他好像比較適合在50年前台灣還在農業經濟的時代，那時候賺錢就只能靠農產品」。

林濁水提及，高雄現在整個工業跟農業產值約2兆多，農產品占100多億，主要是供應台灣內部消費，如此懸殊的比例，表示高雄今天能夠大家維持生活是靠2兆多而非100億。他說靠100億就能高雄賺大錢，得跟菲律賓租土地，才有足夠生產量的農產品賣到中國大陸賺大錢，「否則整個台灣都是地窄人稠，要靠農產品賺大錢，這是很吸血的想法」。

對此，網友紛紛表示「所以林濁水幫農民賣出多少農漁產?」、「見不得人好，又愛說風涼話」、「繼續幫民進黨敗農漁民票」、「人家上任才幾天，雖然金額不多起碼是為人民服務，這也能酸？」、「不屑農民的選票跟辛苦錢就繼續嘴」、「講這種話敗農民票罷了，不想著幫助農民盡說風涼話」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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