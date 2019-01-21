元旦連假出國潮後 麻疹病例增3人

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元旦四天連假「出國潮」後，開始出現負面效應！疾管署今天公布新增3例麻疹病例，其中2人皆是在元旦連假期間到東南亞旅遊，返國後才陸續出現發燒、出疹，確診染上麻疹。疾管署提醒，麻疹潛伏期長達20天，副署長羅一鈞推估，未來幾天仍可能出現元旦連假出國而發病者。

國內今年累計已5例麻疹病例，均為境外移入病例，感染國家為菲律賓3例及越南2例。疾管署副署長羅一鈞表示，這次新增的三名麻疹病例，都是本國籍女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別居住北部、中部及南部，其中北部以及中部女性分別在元旦連假以及1月上旬至菲律賓宿霧、馬尼拉；南部女性則是在元旦連假前往越南胡志明自助旅遊。

值得注意的是，中部及南部個案於可傳染期間曾有大眾交通運輸或公共場所活動史，疾管署也公布時段，提醒出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，請戴口罩儘速就醫。

羅一鈞強調，國內近期持續有東南亞境外移入的麻疹個案，疾管署將要求航空公司及醫療院所，提醒無麻疹抗體的高風險員工儘速接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；另建議1981年（含）以後出生的成人，如計劃至東南亞旅遊、探親，於出國前2至4周先接種1劑MMR疫苗。

羅一鈞說，其中菲律賓疫情十分嚴峻，去年截至11月的病例數為前年同期4.7倍；越南也自去年12月疫情上升，去年累計病例數為前年10倍以上，病例主要發生於河內、胡志明市等大城市及北部山區省份，疾管署已進一步提升越南的旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch），至於早列為第一級的菲律賓，也將視疫情是否失控，再決定是否提升警示等級。

(中時 )

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