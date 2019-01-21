恆春機場國際包機期限到期 3月底後恐被廢除

安捷飛航訓練中心訓練機降落屏東恆春機場。（摘自臉書《恆春機場》）

友善列印
中時

屏東縣政府在2017年3月向行政院提出申請，恆春機場試辦2年的國際包機，如今期限僅剩2個月，恆春機場旅客仍空無一人，讓恆春機場的存廢再度面臨考驗。民航局表示，屏東縣政府有意願延長試辦期，但目前還沒向民航局提出申請。

恆春機場從2014年9月起，就沒有一名旅客，交通部在2016年曾考慮廢除利用率極低的恆春機場，但因屏東縣府極力挽救，交通部決定試辦國際包機，從2017年3月開始。

雖屏東縣府近年積極爭取東南亞包機飛恆春機場，但目前仍沒有進一步的消息，如今又將面臨試辦期結束的窘境。民航局航站管理小組組長朱冠文表示，有聽說屏東縣府希望延長包機試辦期限，但縣府還未向民航局提出申請。待縣府提出後，民航局將呈報交通部，最後再交由行政院研議。

恆春機場2004年開始營運，至今只開航過台北至恆春，最初有3家航空公司經營，2007年起僅剩立榮航空留下。立榮航空在2014年8月將國內航線改用ATR72-600型飛機，該種飛機機型較大，但因安全標準較高，恆春機場的落山風又不利飛機起降，2014年9月便停飛，恆春機場不再有客運班機起降。

恆春機場航空站代理主任李聰文表示，機場目前只有8名工作人員，包括他與7名消防人員，主要負責維護機場設備。現行機場將跑道提供飛航訓練學校安捷航空申請飛航訓練，也有軍方與公務單位起降無人機，航空站則有租給民間辦理活動。

根據恆春機場網站的航班資訊，顯示立榮航空每周仍有兩班的班次與起降時間，民航局表示，立榮航空並未撤出原有的台北至恆春航線，只是現在沒有飛航。

(中時 )

元旦連假出國潮後 麻疹病例增3… 影》越冰越毒！這10種食物千萬別…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。