影》越冰越毒！這10種食物千萬別放冰箱

越冰越毒！這10種食物千萬別放冰箱。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
尉遲佩玉 / 綜合報導
中天新聞　破解迷思！保存番茄醬　一定要冰嗎？

你習慣把沒吃完的東西放冰箱嗎？小心越冰越毒！專家表示，不是每種食物都適合放冰箱，有些可能會因為低溫導致營養流失，甚至滋生有毒物質，無形中讓全家人吃下致癌的自由基。

大部分人都以為，把食物放冰箱可以延長保存期限，但根據健康網站《NewFoxy》報導，下列10種食物千萬別放冰箱，否則可能保鮮不成還更毒：

1.馬鈴薯

英國食品標準管理局（FSA）指出，冰過的馬鈴薯油炸後會產生丙烯酰胺，被認為是致癌物質之一。

2.蜂蜜

蜂蜜放冰箱容易結晶，也會破壞對人體有益的各種酵素與營養成份，實際上蜂蜜只要栓緊瓶蓋，在室溫中並不會變質。

3.麵包

麵包、吐司放冰箱後會變得非常乾硬，建議可以放在密封容器中，再放進冷凍室，要食用時解凍，會比放冷藏好得多。

4.咖啡豆

咖啡豆放在涼爽陰暗處儲存即可，放冰箱會影響其他食物的味道，冰箱中的水份也會加速咖啡分解。

5.香蕉

香蕉放冰箱不但會變黑、停止熟成，還會減少鉀含量，建議放在室溫下儲存。

6.洋蔥

洋蔥冰在冰箱會變柔、發霉，還會吸收到其他食物的氣味，建議最好將洋蔥與馬鈴薯分開保存，並放在陰涼乾燥的地方。

7.橄欖油

橄欖油放冷藏容易變稠，冰箱裡的空氣、溼度容易使油品產生自由基，恐破壞人體細胞、引發癌變和發炎。

8.蕃茄

蕃茄放冷藏後細胞壁會受損，不但口感跟質地都會改變，還容易產生真菌黑斑，食用冰過的蕃茄，對人體的害處恐怕大於益處，最好將蕃茄放在室溫避光處儲藏。

9.大蒜

大蒜放冰箱容易發芽、發霉，縮短食用期限，質地還會變得像橡膠般堅硬，但放在室溫下反而可儲存10-15天。

10.青椒

青椒最適合的貯存溫度是7-8度，放冰箱容易凍傷，變得又黑又軟。

(中時電子報)

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