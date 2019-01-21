山手線角力 交通部台中市仍無共識

2019年01月21日 16:15 中時 盧金足

交通部今日舉行新春記者會，交通部長林佳龍針對台中山海環線（俗稱山手線）爭議，強調他擔任台中市長時遵守鐵路立體化審查要點，現當交通部長更不能破壞遊戲規則。對此，台中市府交通局長葉昭甫表示，市府未收到補正公文，但中市交通規畫首重捷運，以往鐵路本來就由中央興建，要地方政府在有限財源，再負擔龐大山海環線經費，將出現排擠其他建設的隱憂。

林佳龍強調，山手線為需一段段整合的建設計畫，為台中長期發展目標，包括山線高架往烏日延伸、海線雙軌化等皆配合都市計畫推動，當初爭取山手線計畫，依《鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點》，中央與地方各有應負擔經費，希望台中市府若對山手線路線有新想法，要提出具體計畫報告。

台中市長盧秀燕對山手線曾說，「交通部林部長擔任過台中市長，相信對山手線會替台中著想，一定會給台中全額補助」，她非常有信心。但林佳龍表態「照步來」的立場，龍燕無共識，山手線再添變數。

中市府強調，山海環線計畫由前台中市府團隊擬定，並送到中央審核，卻是經林佳龍公開對媒體表示該案被國發會退回，但目前市府未收到相關公文，國發會也否認有退回情事，表示是要求交通部補正，補正原因為前市府團隊時期所提出的計畫過於倉促，在可行性、工程、工期有不完備的問題。

市府對「交通部長」連日來多次點名關切台中市的山手線，表示也一直在等補正的公文，但遲未收到，對林佳龍強調「不能破壞遊戲規則」，市府回應會在收到行政院及交通部的正式審查意見公文後，再進行分析及評估。

葉昭甫說，希望中央考量地方的財政負擔，比照「台中都會區鐵路高架捷運化」計畫，全額補助經費；希望行政院一次核定山海環線整體規畫，分年分階段編列補助經費，並由交通部鐵道局盡速啟動綜合規畫作業。

「台中市府會針對山海環線進行可行性分析，評估交通建設輕重緩急，首重捷運！」葉昭甫表示，台中市之前台中鐵路高架化也是中央全額補助，鐵路是中央財產，中央應全額補助，台中市財源有一定限度，預算應運用在優先的市政建設，避免對台中市建設造成排擠效應。

(中時 )