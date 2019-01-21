228抗暴戰士黃金島告別式陳建仁頒褒揚令馬英九遭抗議

228事件的抗暴戰士黃金島這個月8日因病逝世，享耆壽93歲；21日於台中市立殯儀館懷恩廳舉辦告別式。（張妍溱攝）

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前總統馬英九（圖右）到場向家屬致意。（張妍溱攝）
公祭後，時力立委林昶佐面對媒體，落下男兒淚、語帶哽咽表示，黃前輩還沒看見重要理想實踐就離開。（張妍溱攝）

228事件的抗暴戰士黃金島這個月8日因病逝世，享耆壽93歲；21日於台中市立殯儀館懷恩廳舉辦告別式，副總統陳建仁代表總統蔡英文親頒褒揚令，前總統馬英九也到場致祭，228團體及綠營民代到場弔唁，黃金島公祭後火化，將入嘉老山公塔。

告別式場外近百名警方維安，當前總統馬英九抵達，在步入靈堂前突遭獨派人士丟鞋、「比中指」抗議，不過馬英九仍不以為意，不發一語、快步進入告別式現場上香。

擔任治喪委員會主委的交通部長林佳龍指出，黃金島不只是戰士，也是「民主農夫」，他形容黃對台灣這片土地，民主的貢獻，只要人權有關運動，都參與，用他的一生寫歷史並傳承下去。擔任市長期間每年都跟他聚會，協助募款打造228紀念碑，也是留給後人寶貴的民主資產。

場外抗議馬英九，林佳龍說，歷史不斷被省思、轉型正義要被推動，歷史很多事件、很多受害者家屬，要如何讓傷痕癒合，需要一起努力，不管過去站在哪一邊、哪個黨派，為台灣向前走，深刻反省才能走出黑暗、看見陽光，對於抗議行動有包容的心情相互理解，讓台灣這塊土地愈來愈好。

公祭後，時力立委林昶佐面對媒體，落下男兒淚、語帶哽咽表示，過去身為音樂創作者，台灣是很重要靈感來源，9年來黃金島老先生不斷給予他指導，他的離開讓大家相當不捨；進入立法院朝轉型正義努力，但很遺憾，黃前輩沒辦法看見重要理想實踐，希望他在天之靈給予力量，為年輕一輩加油。

針對黃國昌卸下黨主席職務，時力立委林昶佐說，黃國昌在立法院表現，大家有目共睹，希望未來有志參選的優秀青年能順利進入決策委員會，他提到律師邱顯智、導演柯一正等共同打拚的戰友們，一同為時代力量來努力。

(中時 )

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