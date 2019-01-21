不甩S-300！以色列F-16暴打敘境伊朗目標

以色列空軍F-16戰機的資料照。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

以色列國防軍（Israel Defense Forces）21日說，已通宵發射飛彈打擊敘境伊朗革命衛隊麾下聖城部隊（Al-Quds force），還有敘利亞防空網。而以色列空軍說，他們夜間也發動了攻擊。

據BBC新聞網21日報導，儘管據說已導致4人喪生，但敘利亞媒體說，多數以色列飛彈都被擊落。以色列以往鮮少承認攻擊敘境目標，但如今已不再避諱。以國說，他們會採取行動，是因為聖城部隊從敘境發動火箭砲攻擊，反擊以國戰機轟炸。

據俄羅斯衛星通訊社報導，當地時間1月20日，4架以色列空軍F-16戰機對敘利亞發動攻擊，目標包括位於大馬士革東南部，敘利亞最大的杜瓦利國際機場。不過，俄羅斯國家防務管理中心稱，俄羅斯支援敘利亞的「鎧甲」（Pantsir）和「山毛櫸」山毛櫸（Buk）防空飛彈系統在空襲中發揮作用，摧毀了7枚以色列飛彈，因此空襲並未造成人員傷亡與建築損傷。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，俄羅斯在敘利亞部署了一些最好的防空系統，並聲稱它們能擊落美國隱形戰機。不過，以色列光靠不具隱形性能的F-16戰機，就經常能突防這些系統。

敘利亞2018年9月因遭以色列F-16戰機攻擊，動用俄製S-200防空系統反制時，不慎擊落俄羅斯伊爾-20（Il-20）電子偵察機，導致機上15人喪生。不過，莫斯科還是把這筆帳算在以色列頭上，快馬加鞭為敘利亞部署了更新型的S-300防空系統。

俄羅斯對自製的S-300及其他飛彈防空系統評價很高，經常空開暗示，它們能擊落美國的隱形戰機。然而，以色列還是有辦法靠4代非隱形戰機F-16，繼續隨心所欲打擊敘利亞境內的目標。

(中時電子報)

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