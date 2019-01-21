漲不停！必勝客大披薩漲15元小披薩漲10元

2019年01月21日 16:22 工商 姚舜

連鎖餐飲漲不停！披薩連鎖必勝客宣布，為了持續提供顧客高品質的產品與服務，在審慎的評估之後，並考量整體營運成本與全面檢視產品價格結構，同時考量顧客與市場接受度，決定自1月22日起，調漲部分產品價格，將一般的大比薩調漲15元、小比薩調漲10元（大、小比薩調幅2.0-2.4％的微幅範圍），但維持九個口味與必省Q大比薩系列不調漲；個人比薩調漲6元，但維持二個口味不調漲。

另外，芝心餅皮、菠蘿餅皮、菠蘿芝心餅皮、鬆厚帕瑪餅皮調漲10元，其他餅皮如鬆厚餅皮、薄脆餅皮與派酥起司餅皮，皆維持原價。必勝客表示，其他產品線包括義大利麵系列、樂享拼盤系列、半熟起司塔系列、樂享點心系列，皆維持原價。

除此，必勝客20多年來皆未調整過外送服務費，本次調整為消費金額399元以下收取50元。而必勝客歡樂吧吃到飽，至今也已超過4年未調整，本次調整為平日用餐時段不分午晚餐統一收費319元、假日全天用餐統一收費369元，在價格調整的同時，歡樂吧同時也推出芝心餅皮比薩、以及全新季節特色比薩，提供消費者更多元的選擇。

必勝客表示，售價不變的產品包括：夏威夷、雙層美式臘腸、哈辣墨西哥、六小福、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、鄉野青蔬、黑鑽松露培根、干貝舞鮮蝦共九個口味的大比薩和小比薩，以及夏威夷、雙層美式臘腸共兩個口味的個人比薩，讓消費者仍可用不變的價格品嘗經典口味。必勝客現行的「比薩外帶買大送大、外送買大送小，網購獨享再送1.25L可樂一瓶」等優惠活動維持不變。

即日起至2019年1月31日止，必勝客也加碼推出購買任一大比薩套餐（含外帶買大送大、外送買大送小），再送1.25L可樂或雪碧一瓶的優惠活動，以感謝顧客長久的支持。

(工商 )