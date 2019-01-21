頭份中獎福地！繼億萬大獎之後再度開出百萬獎金

尖山國小對面的彩券行刮出百萬大獎，由年約40歲的幸運男子獨得。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
中獎消息傳開後，彩券行業績成長3成，民眾紛紛前往試手氣。（何冠嫻攝）
今年2000萬超級紅包刮刮樂獎項豐富，頭份市尖山國小對面彩券行，開出今年首項百萬大獎。（何冠嫻攝）

台灣彩券今年剛推出2000萬超級紅包刮刮樂，頭份市尖山國小對面的彩券行，上周開出頭份市今年首項百萬大獎，由年約40歲的幸運男子獨得。數年前隔壁也曾開出1.2億大獎，讓附近居民笑稱福地！

尖山國小對面的彩券行王姓老闆表示，這款彩券只有在過年期間開賣，今年獎項特別豐富，頭獎高達2000萬元，而男子中獎的100萬元全台也僅有300個名額。

中獎的男子為該彩券行常客，18日下午約3時許到店內小試手氣，刮到第5張槓龜，他不死心買下第6張賭一把，沒想到竟幸運刮中大獎，獨得100萬元獎金。老闆轉述，該位幸運男子驚見彩券上蹦出這麼多0，乍看之下原以為只有10萬，但在他細數個十百千萬，確認為100萬時，他高興得大聲歡呼，笑得合不容嘴，但他並未透露將如何使用獎金。

此外，數年前該彩券行隔壁也曾開出1.2億大獎，當年轟動一時，如今又開出大獎，許多居民前往試手氣，店裡業績成長3成，老闆也將彩券影印掛在店內牆上，讓民眾沾染喜氣。

(中時 )

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