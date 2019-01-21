寒假到來！yes123調查：半數大學生曾遇打工陷阱

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春節倒數，學生也陸續放寒假，根據yes123求職網21日公布最新調查，高達半數（50.6％）的大專院校學生，曾在寒假打工時遭遇過打工陷阱，前5大陷阱分別：「僱主找藉口亂扣薪」、「實際打工內容、地點，與職缺廣告、面試洽談不相符」、「要預繳保證金、訓練費」、「遭遇言語或肢體性騷擾」，以及「要求簽下內容奇怪、不合理的合約」。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒，學生打工要僅記求職反詐騙的「七不三要」原則，「七不」是不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作；「三要」是要陪同、要確定、要存疑，他說，千萬別想著找到「錢多事少」、「不勞而獲」的工作，畢竟「天下無白吃的午餐」，要當心打工陷阱。

根據yes123調查，今年有78.6％的大學生「有計劃」寒假打工，不但比例高過去年的77.1％，也創11年以來新高。其中，又有59.6％的學生，想兼兩份以上工作。

在可複選的情況下，學生寒假打工目的？主要是「賺生活費」（80.2％），其次是「想存錢」（60.6％），再來是「賺學費」（54％）、「增加社會經驗」（50.6％）及「有學貸壓力」（39.1％）。

至於學生寒假打工「最嚮往」的行業，前5名分別是：「餐飲住宿與休閒旅遊」（44.3％）、「文教業」（39.9％）、「自己當家教」（35.2％）、「批發零售與貿易」（26.7％）及「大眾傳播與公關廣告」（23.3％）。

上述「過年兼差與寒假打工調查」，由yes123求職網於2019年1月2日到1月11日進行，以網路問卷調查大專院校學生會員，有效問卷共976份。

(工商 )

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