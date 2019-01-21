盧秀燕參拜惠來里土地公 承諾拚經濟 讓人民過好日子

土地公「尾牙」，台中市長盧秀燕（中）21日與市府團隊前往西屯區惠來里福德祠參拜，祈求土地公保佑台中市國泰民安。（盧金足攝）

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21日為土地公「尾牙」，台中市市長盧秀燕與副市長楊瓊瓔、陳子敬、秘書長黃崇典及民政局長吳世瑋等多位局處首長，前往西屯區惠來里福德祠參拜，盧秀燕祈求土地公保佑台中市鄉親、家庭幸福美滿、四季無災、國泰民安；並承諾未來四年一定會率領市府團隊認真打拚，「拚經濟」讓所有人民過好日子。

盧秀燕說，台中市政府府本部位於西屯區惠來里，在地的土地公就是市府團隊的土地公，而惠來里福德祠的土地公非常靈驗，不只照顧地方鄉親，也守護市政順利。

盧秀燕向土地公祈求，希望新的一年所有台中市鄉親、家庭都幸福美滿、四季無災、國泰民安；並向土地公承諾，未來四年一定會率領市府團隊認真打拚，「拚經濟」讓所有人民過好日子。

今日「尾牙」除吸引眾多參拜民眾，福德祠也安排書法名家現場揮毫，寫春聯贈送給信眾，盧秀燕感謝書法老師辛勞，並向市民拜早年，很多民眾爭相與盧秀合照。

台灣習俗每逢農曆初二和十六日都會祭拜土地公稱為「做牙」，農曆二月二日為土地公誕辰稱為「頭牙」，十二月十六日最後一次祭祀稱「尾牙」，這天深受民眾重視，為感謝土地公一年的保佑，都會準備豐盛的祭品來酬謝土地公「一年夥計酬杯酒，萬戶香煙謝土神」，各地土地公廟這一天的香火也會格外鼎盛。

擁有300多年歷史的惠來里福德祠，坐落七期黃金地段，外傳為「田螺下陷穴」，是台中市赫赫有名的「烘爐地」，更被稱「聚寶盆」，護佑地方、香火鼎盛。

(中時 )

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