墜谷亡比基尼登山客戰績輝煌 登山精神永存山友心中

2019年01月21日 16:34 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

36歲比基尼登山客吳季芸19日在信義鄉盆駒山往無雙社附近墜落山谷，今(21)中午被尋獲時已經無生命跡象。吳女攻頂紀錄輝煌，號稱一年有127天在山上，被問及為何這麼喜歡爬山，吳季芸笑回「山脈這麼漂亮，為什麼會不喜歡呢？」

吳季芸曾在臉書發文表示，她一年有127天在山上，相當於三分之一時間在山上度過。熱愛登山的吳季芸分享2018年戰績，包含「1月：南三段、2月： 雪山和南湖雪地、3月： 志佳陽和深堀 、4月： 逆南二出溪頭、5月： 合歡主下小嘆、 6月： 甘木林山、7月： 閂山鹿池，玉北水池、8月： 無、9月： 奇萊東峰、10月：破病及出國、11月：雪山西稜、12月：大北三接丹野甘卓萬出武界」等。

吳季芸同時也因為攻頂時穿著性感比基尼拍照留影，遭到部分人士批評。面對網友的酸言酸語，吳也完全不畏懼，在臉書自介就謙稱，她只是個正常人類，「相貌平庸勿攻擊外貌」。

據民視報導，吳季芸登山時全身包緊緊，與一般登山客一樣穿著齊全裝備，攻頂時才穿上比基尼。吳女談起登山侃侃而談，言談之中透露出對登山的專業及熱忱。當記者問她為何那麼喜歡爬山，她回頭看了後方壯闊的山岳，開心地說「你看山那麼漂亮？為什麼不喜歡？」。

山友湧入吳季芸臉書留言哀悼「做自己，把自己的人生過的精采無比，妳很棒」、「妳的生活的好精采，就像妳的比基尼照一樣美麗動人」、「謝謝妳帶給我們大家歡樂，一路好走」、「願您在另外一個世界依然快樂爬山做自己。」、「感謝因您的身影讓我們看到了台灣山岳之美」。

(中時電子報)