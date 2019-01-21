換必勝客調漲！大小比薩漲最高2.4％

必勝客也將調漲部分商品售價（示意圖／Shutterstock）

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2019年剛開始，就迎來一波食品漲價潮，繼肯德基、麥當勞等連鎖餐飲品牌調漲後，今日必勝客也公布，因應考量整體營運成本，以及全面檢視產品價格結構後，明起將調漲部分產品價格，調漲的部分包括大、小比薩等，漲幅約2％到2.4％左右，但也有部分商品維持原價，對比其他連鎖餐飲品牌調漲幅度達5％到25％左右，漲幅未算過高。

必勝客表示，此次的調漲經過審慎的評估，同時也有考量顧客及市場的接受度，將一般的大比薩調漲15元、小比薩調漲10元，而9個口味與必省Q大比薩系列不調漲，另外個人比薩也調漲6元，但維持2個口味不調漲，另外芝心餅皮、菠蘿餅皮、菠蘿芝心餅皮、鬆厚帕瑪餅皮調漲10元，其他餅皮如鬆厚餅皮、薄脆餅皮與派酥起司餅皮，以及其他產品線方面，包括義大利麵系列、樂享拼盤系列、半熟起司塔系列、樂享點心系列，也將維持原價。

另外必勝客也將調整外送服務費，此次調整為消費金額399元以下收取50元，據必勝客表示品牌已經20多年來皆未價，還有歡樂吧吃到飽，至今也已超過4年未調整，本次也將進行調整，平日用餐時段不分午晚餐統一收費319元、假日全天用餐統一收費369元，不過同時也推出芝心餅皮比薩、以及全新季節特色比薩，提供更多元的選擇。

而必勝客現行的「比薩外帶買大送大、外送買大送小，網購獨享再送1.25L可樂一瓶」等優惠活動也將維持不變，31日前再加碼推出購買任一大比薩套餐（含外帶買大送大、外送買大送小），再送1.25L可樂或雪碧一瓶的優惠活動，以感謝顧客長久的支持。

(中時 )

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