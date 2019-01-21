中市府贈春聯 盧秀燕揮毫向市民拜早年

2019年01月21日 16:43 中時 盧金足

台中市長盧秀燕（中）分贈「豬年大發」春聯，今年春聯材質具有防水、燙金等設計，特別有質感。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕承諾，未來4年，市府一定認真拚經濟，讓台中變成富強城市，讓市民有好日子過。（盧金足攝）

「台中市政府108年迎新揮毫贈春聯」活動，21日同步於市府台灣大道市政大樓及豐原陽明市政大樓登場，邀請超過150位書法名家現場寫春聯，免費贈送市民。市長盧秀燕也親自書寫春聯，向市民拜早年，她承諾未來四年，市府一定認真拚經濟，讓台中變成富強城市，讓市民有好日子過。

盧秀燕出席揮毫贈春聯活動，與各行業的優秀青年，包括木匠兄妹創辦人周信宏、昨日花卷料理創辦人周正弘、梨理人農村有限公司創辦人徐振捷、暖星空文化有限公司負責人傅柏勳、莫仔桌遊創辦人林家進、李慶成製香第三代李建霖等6人，齊聚一堂寫春聯，祝福市民「豬事大吉喜迎春」。

包括副市長令狐榮達、陳子敬、民政局長吳世瑋、秘書處長顏迺倫、政風處代理處長許金來、研考會代理主委曾能汀，以及議員李中、陳政顯、劉士州、冉齡軒、黃馨慧議員、陳文政議員等服務處代表皆到場共襄盛舉。

盧秀燕說，市府今年循往例舉辦揮毫贈春聯活動，邀請150位書法大師駐點市府，親手書寫墨寶贈送給市民，今年春聯材質具有防水、燙金等設計，特別有質感，歡迎踴躍索取。

為祝福市民豬年行大運，今年特別以客家花布與富貴牡丹花等意象設計春節小紅包，大年初一開始，將配合各大宮廟定點發送，祝福大家豬年發大財；未來4年，市府一定認真拚經濟，讓台中變成富強城市，讓市民有好日子過。

(中時 )