華信航空台中-馬尼拉新航線 自四月起開飛

2019年01月21日 16:42 工商 張佩芬

馬尼拉海洋公園。圖：華信提供

西班牙古王城。圖：華信提供

華信航空配合政府南向政策，除現有台中-胡志明市、河內航線外，將自4月1日起，新開航台中-馬尼拉航線，每周一、四、六共飛航3班。台中-馬尼拉航線成為華信航空南向航網的第三個城市。

台中-馬尼拉以E190機型飛航，AE255班機於07：10由台中國際機場起飛，09：10即抵達馬尼拉尼諾伊•艾奎諾國際機場。回程班機AE256於早上10：00起飛，12：00抵達台中機場。

由於航程只需要2小時時間，菲律賓是台商在東南亞重要據點之一，無論是經商、洽公、旅遊、高爾夫球活動均非常熱絡。其他包括在中部科學園區、台中市精密機械科技創新園區、潭子加工區設廠的電子公司，仰賴大量來自菲律賓勞工，也是主要客源之一。

馬尼拉是菲律賓首都，位於最大島—呂宋島東岸，馬尼拉大都會區乃全國經濟、文化、教育和工業中心，人口達1000萬。周邊著名旅遊景點豐富，TripAdviser推薦包括：古王城區、聖地牙哥堡、卡撒馬尼拉、聖奧古斯丁教堂等。比較適合全家的有馬尼拉水族館，以及幾個商場BGC購物中心、Makati、Bonifacio等百貨商圈。

年輕旅客還可以推薦的行程包括：電影主題咖啡館、聖地牙哥公園、Dreamworks室內遊樂園。膽子大的可以試試空中飛人體驗，在三樓高有防護繩網保護下，體驗空中擺盪，迴旋，倒掛高難度動作。

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