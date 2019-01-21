中職》陳江和明年退休仍不捨 想為中信拚首冠

陳江和（右）從中信領隊劉志威（左）手中接過值星帶待任新球季隊長。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/屏東報導

中信兄弟隊長陳江和今天（21日）在春訓開訓宣布明年將引退，雖對於即將與奮戰10幾年的球場道別相當不捨，但他仍期待在這一年能繼續給球為最大的貢獻，希望為中信拿下接手球隊後的首座總冠軍。

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陳江和加入兄弟今年邁向第13個球季，目前累積988場出賽、691支安打、13發全壘打及301分打點。2010年不但幫助球隊封王，他也收下金手套與最佳十人獎項。

陳江和今天在開訓典禮上從領隊劉志威手中接過代表隊長的值星帶，他說：「2010年我當兄弟象（中信兄弟前身）隊長時，球隊拿到總冠軍，希望今年我當隊長，可以為中信（2013年接手）拿到隊史的總冠軍。」

陳江和感性道：「其實還是滿不捨的，跟彭政閔、王勝偉他們講的時候他們還以為我在開玩笑。不過球隊年輕球員多表現也很好，常常會思考自己是不是該退了。」

陳江和宣布今年是引退年，不過距離生涯千場出賽還差12場，劉志威表示，會讓陳江和在今年達到千場出賽的成就，即便他在球季中就完成紀錄，他仍會隨隊比賽，將自身經驗傳承給年輕球員，將來再轉任教練。

談及退役前的生涯千場出賽，陳江和露出興奮的笑容說：「如果可以打這項成就退休就沒有遺憾，以後提起這件事還能很榮耀。」不過他補充：「但還是要以球隊為主，不能因為這樣硬要排我出賽，還是要顧成績。」

(中時電子報)

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