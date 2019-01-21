「地獄新娘」光臨花舞館 介紹浪漫婚禮佈置會場

「地獄新娘」光臨花舞館，介紹浪漫婚禮佈置會場！（陳世宗翻攝）

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金獎作品《大囍》相當有興趣，囍字設計好用心，呈現男生和女生側臉剪影！（陳世宗翻攝）

台中花博后里馬場園區花舞館正展出婚禮會場佈置大賽作品，吸引眾多遊客參觀！21日「地獄新娘」也前往參觀，透過直播介紹婚禮佈置會場得獎作品，大力行銷台中花博。花博發言人黃意涵說，婚禮會場佈置大賽只展到27日，邀請知名的花藝老師佈置各式浪漫氛圍的婚禮會場作品。

花博后里馬場園區花舞館11日至27日展出婚禮佈置大賽共19組參展作品！曾獲第78屆奧斯卡金像獎最佳動畫片獎提名，2005年上映的人偶動畫電影人物「地獄新娘」特別前往參觀；透過直播介紹得獎作品，現場民眾見到「地獄新娘」相當驚艷，紛紛拍照留念。

「地獄新娘」對金獎作品《大囍》相當有興趣，大紅色喜氣佈置立刻吸引她的目光。她說，囍字設計真的好用心，現在也很流行復古的婚紗。黃意涵說，「這個囍字充滿巧思，遠看像個囍字，但近看其實是男生和女生側臉剪影，把傳統元素運用得非常現代化，且很時髦。」

「地獄新娘」心目中最理想婚禮會場是銅獎作品《微風森林》！「地獄新娘」表示，真的好美好浪漫，相信這樣婚禮佈置一定可讓她「找到如意郎君」。黃意涵說，有別大白或大紅色傳統佈置，《微風森林》運用植物本身最自然的姿態，營造自然、文青風的感覺。

教育局表示，婚禮會場佈置大賽，藉由參賽者巧手，運用多樣材料及花卉，營造出各種不同場景的浪漫、亮麗婚禮，一起為新人們傾注滿滿地祝福，營造浪漫婚禮會場；歡迎民眾及即將結婚的新人到花舞館尋找佈置靈感，感受幸福氣息。

(中時 )

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