朱利安尼：2016年大選前夕川普仍在洽談莫斯科地產項目

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美國總統川普私人律師朱利安尼20日承認，截至2016年總統大選前夕，川普仍在洽談於俄羅斯首都莫斯科興建川普大樓的計劃。這個日子，遠比之前所知的時間更久，也讓人對川普是否勾結俄羅斯產生新的疑問。

莫斯科川普大樓興建計劃是特別檢察官穆勒領導下「通俄門」調查的主要項目之一。川普一直否認與俄方有生意來往，但又指他的前私人律師科恩到2016年為止，仍有尋求與俄方交易。川普同時又辯稱，一邊競選總統一邊尋求生意機會，並無不妥。

科恩2017年在國會參議院情報委員會作證時指，莫斯科川普大樓的計劃早在2016年1月、也就是總統大選首次黨內初選和黨團會議開始投票前已被擱置，但在去年11月，他承認自己之前說謊，並改口稱上述計劃其實一直到2016年6月，即川普篤定成為共和黨總統候選人的時候仍在洽商。

然而，到了20日，朱利安尼受訪時又把莫斯科川普大樓的洽商期間再度往後推遲，指川普到2016年10月到11月左右，即臨近大選前夕，仍與科恩商討相關計畫。他說：「以我們的理解，他們（川普與科恩）在2016年都一直有在商討。談得不多，但有對話。不確定確切日期，但總統記得有就計劃跟科恩談過。」

朱利安尼指，川普已回答了特檢穆勒關於莫斯科川普大樓的所有問題。他又指出，科恩才是莫斯科川普大樓計劃的主導者，川普只是被動，因為那時川普正忙於大選，對相關記憶都很模糊。

日前有報導指，川普涉指示科恩就莫斯科川普大樓向國會作假證供，穆勒辦公室罕見發聲明指報導不實。朱利安尼20日被問及川普可有和科恩商談過國會供詞時，朱利安尼稱不知道，但不排除有此可能，還反問：「有又如何？」

(中時 )

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