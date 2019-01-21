嫁接黃金梨克服瓶頸 東勢成功率破9成

2019年01月21日 16:53 中時 王文吉

栽培高接梨非常費工，果農日前爬上樹梢，一一嫁接黃金梨梨穗。（王文吉攝）

部分黃金梨穗已綻放潔白花朵，果農期盼順利授粉結果，預計今年7月採收上市。（王文吉攝）

部分黃金梨穗已綻放潔白花朵，果農期盼順利授粉結果，預計今年7月採收上市。（王文吉攝）

台中市議員冉齡（右五）軒前往東勢石角地區果園，關心黃金梨嫁接情形

台中市高接梨栽培面積超過2400公頃，為全台最大產區，年產值破26億元，主力品種有來自日本的豐水、新興。為增加水梨品種多樣性，東勢區農會多年前自中國大陸山東引進黃金梨梨穗，於東勢石角地區試種，今年嫁接成功率突破90％，目前推廣面積約60公頃。

東勢區農會5年前自大陸山東引進黃金梨梨穗，陸續推廣果農試種，目前栽培面積約有60公頃。台中市農業生產合作社研究員劉展憲指導石角地區果農依據當地環境，調整栽培管理方式，嫁接梨穗後，果實約需170至190天成熟，方可採收，預計今年7月上市。

東勢區高接梨以新興梨為最大宗，其餘有豐水、秋黃等品種，但梨農詹子明表示，新興梨拍賣價都在30、40元間擺盪，根本不敷種植成本，黃金梨可衝到百元，因此今年決定冒險嫁接黃金梨，幸好有研究員傳授栽培技術，嫁接成功率突破90％，希望接下來順利開花結果。

雞蛋不要放在同個籃子裡！當地市議員冉齡軒表示，台中市水果要打開國際市場，可透過黃金梨的品種特殊性，吸引外界目光，也能錯開產期、分散風險，希望市府協助農民拓展行銷管道。

台中市農業局指出，黃金梨果肉細緻、多汁甜美，正推廣水梨的多樣性，會積極輔導果農栽種多品種的水梨，避免產期集中，造成量多價跌。也將輔導農友打造品牌，媒合銷售管道，讓好的農產品賣出去，提高農友收益。

(中時 )