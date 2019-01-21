專家：陸2019經濟成長或「前低後穩」

2019年01月21日 17:08 工商 賴瑩綺

路透綜合專家分析大陸統計局21日公布GDP成長數據指出，在內憂外患之下，中國2018年GDP增速6.6％創出28年新低，其中第四季是逐級走低，第四季增速6.4％為近10年低位。內外需雙雙走弱意味著中國經濟下滑趨勢很難避免，2019年上半年料繼續尋底，下半年在穩增長政策效應釋放下有望逐漸企穩，全年呈現「前低後穩」特徵。

報導指出，日前中共中央經濟工作會議已定調2019年積極財政政策要加力提效，穩健貨幣政策要鬆緊適度、保持流動性合理充裕。分析人士認為，貨幣政策方面降低資金成本應該是貨幣當局關注的重點，除了繼續降準，降低貨幣市場操作利率應是選項；積極財政政策的發力方向，重點關注赤字率是否提高、地方政府專項債券發行規模、以及減稅降費的力度。

不過鑑於中美貿易戰顯露緩和跡象，且國內財政和貨幣政策逆週期調節已在路上，分析人士對2019年全年中國經濟表現並不悲觀：在政策托底穩增長的同時，中國經濟「增質」正穩步改善，經濟結構優化和製造業高端化發展進一步推進，中國經濟基本面依然堪稱穩健。

大陸國家統計局局長寧吉喆21日也指出，總的來看，2018年國民經濟繼續運行在合理區間，實現了總體平穩、穩中有進。同時也要看到，經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力，前進中的問題必須有針對性地解決。

他進一步表示，要針對存在的困難和問題，採取有針對性的對策。宏觀政策要強化逆週期調節、結構性政策要強化體制機制建設、社會政策要強化兜底保障的功能；中國有信心、有條件、有基礎，也有能力保持2019年中國經濟運行在合理區間。

(工商 )