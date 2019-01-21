專家：陸2019經濟成長或「前低後穩」

友善列印
工商

路透綜合專家分析大陸統計局21日公布GDP成長數據指出，在內憂外患之下，中國2018年GDP增速6.6％創出28年新低，其中第四季是逐級走低，第四季增速6.4％為近10年低位。內外需雙雙走弱意味著中國經濟下滑趨勢很難避免，2019年上半年料繼續尋底，下半年在穩增長政策效應釋放下有望逐漸企穩，全年呈現「前低後穩」特徵。

報導指出，日前中共中央經濟工作會議已定調2019年積極財政政策要加力提效，穩健貨幣政策要鬆緊適度、保持流動性合理充裕。分析人士認為，貨幣政策方面降低資金成本應該是貨幣當局關注的重點，除了繼續降準，降低貨幣市場操作利率應是選項；積極財政政策的發力方向，重點關注赤字率是否提高、地方政府專項債券發行規模、以及減稅降費的力度。

不過鑑於中美貿易戰顯露緩和跡象，且國內財政和貨幣政策逆週期調節已在路上，分析人士對2019年全年中國經濟表現並不悲觀：在政策托底穩增長的同時，中國經濟「增質」正穩步改善，經濟結構優化和製造業高端化發展進一步推進，中國經濟基本面依然堪稱穩健。

大陸國家統計局局長寧吉喆21日也指出，總的來看，2018年國民經濟繼續運行在合理區間，實現了總體平穩、穩中有進。同時也要看到，經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力，前進中的問題必須有針對性地解決。

他進一步表示，要針對存在的困難和問題，採取有針對性的對策。宏觀政策要強化逆週期調節、結構性政策要強化體制機制建設、社會政策要強化兜底保障的功能；中國有信心、有條件、有基礎，也有能力保持2019年中國經濟運行在合理區間。

(工商 )

陸現通縮？ 統計局局長：相信今… 談富士康裁員 陸統計局局長：個…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。