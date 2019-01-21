福和橋下象棋園區 象棋造型座椅超吸睛

2019年01月21日 17:01 中時 葉書宏

新北市政府為增添河濱公園娛樂及藝文性，於福和橋靠近河岸橋孔下規畫出一處大型象棋園區，供民眾休憩與拍照使用。（葉書宏翻攝）

新北市政府為增添河濱公園娛樂及藝文性，於福和橋靠近河岸橋孔下規畫出一處大型象棋園區，供民眾休憩與拍照使用。（葉書宏翻攝）

新北市政府為增添河濱公園娛樂及藝文性，於福和橋靠近河岸橋孔下規畫出一處大型象棋園區，供民眾休憩與拍照使用。（葉書宏翻攝）

新北市政府為了增添河濱公園娛樂及藝文性，於福和橋靠近河岸橋孔下規畫出一處大型象棋園區，並放置18張象棋造型座椅，增添趣味並富含教育意義，提供民眾休憩與拍照之用。

福和橋下及其周邊平時是民眾休閒、運動的場所，假日花市、福和市集、福和河濱公園等具有完善的運動與遊樂設施，每逢假日，民眾從事舞蹈、運動、逛街，福和橋下人聲鼎沸、生氣勃勃，現在更增添象棋造型座椅，讓河濱園區變得更生動、更有趣。

象棋自古是帝王世家培育帝王之策、諸侯將相演練謀略之方、文人雅士清談讀書之調、甚至貴族商賈交際交易之技、下至市井小民休閒活動之能、傳承下來成了華人世界傳統生活中，不能缺少的休閒娛樂，也是華人世界情感交流的重要媒介，因此高管處在福和橋下規劃了象棋園區，配合棋譜擺放象棋座椅，歡迎民眾一同前來乘座及休憩。

園區位於新北市永和區福和橋下方，緊臨河濱自行車道，開車的民眾可從福和越堤道進入福和公有停車場，下車後往河岸側方向步行約5分鐘即可到達。

(中時 )